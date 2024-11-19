Рухнул грузооборот Вентспилсского порта

За десять месяцев текущего года на терминалах Вентспилсского порта перевалено 6,507 млн тонн грузов, что на 28,5% меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

За этот период в порту перевалено 2,907 млн тонн наливных грузов (-7,9%), 2,158 млн тонн сыпучих грузов (-46,6%), 1,442 млн тонн генеральных грузов (-24,4%).

Перевалка нефтепродуктов в Вентспилсском порту составила 2,512 млн тонн (-12,9%), грузов roll on/roll off - 1,166 млн тонн (-26,5%), угля - 868 тыс. тонн (в 2,2 раза меньше).

В прошлом году грузооборот Вентспилсского порта составил 10,418 млн тонн, что на 29,3% меньше 2022 года, в том числе за десять месяцев было перевалено 9,102 млн тонн грузов.