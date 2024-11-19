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Рухнул грузооборот Вентспилсского порта 2

Бизнес
Дата публикации: 19.11.2024
LETA
Рухнул грузооборот Вентспилсского порта
ФОТО: LETA

За десять месяцев текущего года на терминалах Вентспилсского порта перевалено 6,507 млн тонн грузов, что на 28,5% меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

За этот период в порту перевалено 2,907 млн тонн наливных грузов (-7,9%), 2,158 млн тонн сыпучих грузов (-46,6%), 1,442 млн тонн генеральных грузов (-24,4%).

Перевалка нефтепродуктов в Вентспилсском порту составила 2,512 млн тонн (-12,9%), грузов roll on/roll off - 1,166 млн тонн (-26,5%), угля - 868 тыс. тонн (в 2,2 раза меньше).

В прошлом году грузооборот Вентспилсского порта составил 10,418 млн тонн, что на 29,3% меньше 2022 года, в том числе за десять месяцев было перевалено 9,102 млн тонн грузов.

#порты
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • S
    SeaWolf
    19-го ноября

    А я шо то не пойму, а где грузы из Казахстана, Средней Азии, Монголии, Армении??? Столько было разговоров, что очереди к нам стоят, а в итоге всё падает!!!

    20
    2
  • S
    SeaWolf
    19-го ноября

    А я шо то не пойму, а где грузы из Казахстана, Средней Азии, Монголии, Армении??? Столько было разговоров, что очереди к нам стоят, а в итоге всё падает!!!

    4
    0

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