В начале следующего года в Латвии закроются все магазины Lidl

Неожиданная новость пришла из сети магазинов условно низких цен - второй год подряд Lidl принял решение закрыть все свои латвийские магазины 1 января, сообщили bb.lv в компании.

Немецкая сеть не одинока в своем желании начать год с выходного - в этот день вывеску «Закрыто» повесят на двери и все магазины Maxima.

Выбирая между удобством сотрудников или удобством покупателей руководство латвийского Lidl решило, что покупатели как-нибудь переживут день без работающих магазинов.

«И мы надеемся, что наши клиенты отнесутся к этому шагу с пониманием», — говорит Мачей Урбански, председатель правления Lidl Latvija.

Кроме того, будет сокращено время работы магазинов Lidl и в рождественские дни. Например, 24 декабря все магазины закроются в 19:00.

Lidl, входящий в состав Schwarz Group со штаб-квартирой в Неккарзульме (Германия) имет более 12 350 магазинов и 220 логистических центров. Lidl присутствует в 31 стране, на компанию работают около 375 000 человек.

Сейчас Lidl Latvija имеет 30 магазинов в 13 городах Латвии. В Латвии у немецкой компании 1300 сотрудников.