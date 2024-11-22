Руководство портов в Латвии должно быть деполитизировано - министр

В вопросе реформ управления портами в Латвии важно, чтобы руководство портов было деполитизировано, а в них работали профессионалы, заявил агентству LETA министр сообщения Каспар Бришкенс (Прогрессивные).

Он отметил, что вопрос управления портами сложный, в том числе существуют разные мнения о том, сколько кандидатов должно быть выдвинуто от государства и сколько от самоуправлений, например, в советы крупных портов.

«Министерство сообщения (МС) согласно с тем, что самоуправления должны вернуться к управлению портами — по крайней мере, чтобы у них была возможность выдвигать профессионалов, отобранных в конкурсном порядке», — заявил министр.

Он подчеркнул, что стороны пришли к единому пониманию, что в портах необходимо хозяйствовать эффективнее. Все услуги, которые крупные порты могут консолидировать, например услуги капитанских служб, должны быть объединены.

В то же время, по словам Бришкенса, существуют мнения о том, что следует придерживаться старых моделей или же внедрять новую модель управления, которая будет «более компактной» и менее громоздкой. «Полностью удовлетворить все пожелания сторон невозможно, в данном случае нужно искать компромисс», — добавил министр.

Он отметил, что компании, работающие в портах, выразили необходимость ясности в том, как будет осуществляться управление портами.

«Важно принять решение правительства и двигаться дальше. В Сейме эти вопросы еще можно будет обсуждать. Конечно, чтобы они не "застряли" в комиссиях Сейма, необходим качественный проект. Министерство сообщения в конце лета представило информационный доклад, вызвавший много комментариев, но в четверг [21 ноября] на заседании Совета портов, транзита и логистики Латвии была представлена компромиссная версия с небольшими изменениями в управлении», — сказал Бришкенс.

Он объяснил, что Министерство сообщения хочет изменить существующий порядок, при котором советы портов выступают в роли органов микроменеджмента. По сути, члены советов, которые исторически были политиками, должностными лицами самоуправлений и министерств, занимались практическими вопросами — вплоть до заключения договоров с предпринимателями и арендаторами. Эти функции планируется ограничить, внедрив советы, пояснил Бришкенс.

«Советы будут заниматься стратегическими вопросами, назначением управляющего портом и бюджетными вопросами, а не практическими делами», — подчеркнул министр.

Количество членов правления малых портов хотят сократить

Как ранее сообщало агентство LETA, Министерство сообщения (МС) планирует дополнить информационный доклад о ходе реформы управления портами, указав, что количество членов правления малых портов будет сокращено с десяти до трех.

Кроме того, предложенное МС решение реформы управления портами предусматривает создание единого подхода для всех трех крупных портов — Риги, Вентспилса и Лиепаи. Управление портами от имени государства будет делегировано Министерству сообщения и Министерству экономики.

Планируется, что в управлении каждого крупного порта будет четыре члена совета: двух назначит государство, двух — соответствующее самоуправление. Члены совета будут утверждаться Кабинетом министров, а сам совет назначит генерального директора/управляющего портом.

Предложение МС предусматривает сохранение для крупных портов их существующей юридической формы как публичных деривативных лиц. Также планируется создание пользовательских комитетов (совет по сотрудничеству портов) с определенными функциями, подобно тем, что действуют в аэропорту Риги.

Планируется также пересмотр границ портов в соответствии с актуальной ситуацией, предоставление в рамках территорий СЭЗ (специальных экономических зон) права отчуждать имущество, а в законе — определение горизонтальных функций, которые могут быть консолидированы между портами, например услуги IT и капитанских служб. Отчисления самоуправлениям в размере 10% от определенных портовых сборов предлагается сохранить.

Кроме того, сообщалось, что в феврале 2022 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о портах, предусматривающие преобразование Рижского и Вентспилсского портов в акционерные общества. В начале 2023 года Сейм поддержал поправки, которые продлили срок ликвидации управлений свободных портов Риги и Вентспилса до 31 декабря 2023 года.

Однако в январе 2024 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о портах, позволяющие при необходимости инициировать пересмотр хода реформы управления портами.