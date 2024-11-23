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Латвия продолжает применять своеобразные налоговые льготы к компаниям РФ. Как же так? 1

Бизнес
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
Латвия продолжает применять своеобразные налоговые льготы к компаниям РФ. Как же так?

Полномасштабная война России на Украине продолжается уже третий год, но Латвия все еще предоставляет какие-то налоговые льготы компаниям страны-агрессора, передает TV3.

Европейский Союз создал список оффшорных юрисдикций, которые не сотрудничают в сфере налогообложения и могут подвергаться злоупотреблениям. В Латвии закон предусматривает, что к платежам в эти места должен применяться так называемый удерживаемый налог в размере 20%. Например, если одна из наших компаний захочет перевести 100 евро в оффшорную компанию, то до места назначения фактически дойдет 80 евро, а 20 евро пойдут в бюджет Латвии.

Однако закон дает Службе государственных доходов право не удерживать этот налог. С прошлого года в этот список оффшоров попала и Россия, а в налоговой службе резко возросло количество заявок на такие разрешения. Непосредственно для выплат стране-агрессору, и СГД в большинстве случаев тоже выдавала эти разрешения.

В начале года это вызвало большой ажиотаж. Фонд «Предприниматели за мир» собрал более 10 тысяч подписей за изменение этой практики, коалиция пообещала, что что-то будет сделано, Минфин начал оценивать, но в итоге – ничего не произошло.

В ноябре этого года в налоговую службу уже было подано столько же заявок на эти разрешения, сколько и за весь прошлый год. Были выданы разрешения на удержание налога с выплат почти на семь миллионов евро.

В Службе доходов уверены, что если будет обосновано, что выплата не связана с попытками уклониться от уплаты налогов, то регулирование просто не позволит не выдавать такие разрешения. В противном случае вы можете проиграть в суде, в фонде «Предприниматели за мир» имеют противоположное мнение.

«На данный момент уже есть соответствующие решения Верховного суда, которые достаточно благоприятны и позволяют не выдавать эти разрешения. Я настолько в этом уверен, что написал в Твиттере, что готов бесплатно представлять налоговую службу, если кто-то подаст в суд на СГД», - говорит Янис Таукачс, соучредитель фонда «Предприниматели за мир».

Что касается подоходного налога, то его плательщиком в Латвии по сути будет российская компания. Таким образом, конкретные латвийские компании фактически требуют, чтобы российская компания не платила этот налог и получала больше денег. Среди соискателей разрешения также государственный концерн «Latvijas dzelzceļš», участвующий в транспортных цепочках с востока.

«Я абсолютно не поддерживаю это политически. Мне нужно будет посмотреть, действительно ли там выдаются разрешения такого типа. Если мы говорим непосредственно о каких-то перевозках из России, при обработке грузов российского происхождения... Транзит есть... Если мы говорим о среднеазиатских транзитных перевозках, если они неизбежно пересекают страну-агрессора, но эти международные коридоры продолжают работать», - говорит министр сообщения Каспар Бришкенс.

Министр финансов говорит, что коалиция обсуждала этот налог, но было решено сосредоточиться на вопросах санкций всего Евросоюза. Разрешение на изменение ухудшит и без того тяжелое финансовое положение дотационной «Latvijas dzelzceļš».

Соответственно, никаких изменений в регулировании налога не планируется.

#налоги #сгд
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Комментарии (1)

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    SeaWolf
    24-го ноября

    Ай ай, в заголовке написано "на Украине" , а не "в Украине"!!! Хотя говорят "на Кавказе" , а не "в Кавказе".

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