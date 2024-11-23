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В Латвии даже при усеченном варианте финансирования трассы Rail Baltic средств пока не хватает 1

Бизнес
Дата публикации: 23.11.2024
ERR
В Латвии даже при усеченном варианте финансирования трассы Rail Baltic средств пока не хватает

Проблемы со строительством международной железнодорожной магистрали Rail Baltic стали одной из главных тем пятничной встречи премьер-министров трех стран Балтии в Вильнюсе.

В Латвии правящие партии все еще не могут прийти к соглашению о том, как финансировать строительство латвийской части трассы и какие объекты она будет включать.

Составленный Министерством транспорта Латвии план продолжения работ на трассе Rail Baltic предусматривает различные способы сократить расходы, но и на такой усеченный вариант достаточного финансирования пока нет, сообщает "Актуальная камера".

До сих пор непонятно, является ли юридически корректным предложение направить на железнодорожное строительство выделенные Латвии, но оставшиеся неиспользованными средства из различных фондов Европейского союза.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что решить проблемы позволил бы кредит, совместно взятый тремя странами Балтии. Однако государственный долг Латвии и без того велик, а речь идет о весьма внушительной сумме в миллиард евро.

В правящей коалиции никак не могут договориться и том, как соединить основную магистраль Rail Baltic с существующим железнодорожным вокзалом Риги.

"Для реализации проекта Rail Baltic нам надо искать и возможности получения денег из фондов оборонных инвестиций. Важно подключить к работе над проектом Министерство климата и энергетики. Поскольку речь идет о климатически нейтральных поездах, надо проанализировать перспективы использования средств из так называемых климатических программ", – сказала Силиня.

Одна из правящих партий – Союз зеленых и крестьян – по-прежнему заявляет, что не согласится на дополнительные бюджетные ассигнования до тех пор, пока не будет полной ясности с содержанием и европейским финансированием латвийской части проекта.

"Мы хотим иметь ясный обзор всего проекта и полное понимание того, из каких источников будет финансироваться строительство. Только после этого можно будет обсуждать выделение из бюджета дополнительных средств. А пока мы можем твердо говорить только о обязательной доле государственного самофинансирования", – отметил министр экономики Латвии Викторс Валайнис.

Неопределенность ситуации вызывает растущее беспокойство у эстонской стороны международного проекта. Разгромную оценку управлению проектом дала и специальная комиссия Сейма. Министерство транспорта должно было представить свои предложения правительству еще в сентябре, но решения откладываются.

По последней информации, в ближайшие две недели кабинет министров все-таки рассмотрит план реализации проекта.

#rail baltica
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    24-го ноября

    Вот разворовали бюджет, что уже концов не свести!

    6
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