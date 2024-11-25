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Евросоюзу предсказали новый скачок цен 1

Бизнес
Дата публикации: 25.11.2024
BB.LV
Евросоюзу предсказали новый скачок цен

Если страны Европейского союза (ЕС) решат восстановить часть их химического или металлургического производства, то это обернется очередным скачком цен на газ, пишут СМИ.

Когда власти Евросоюза шли на сокращение поставок российских энергоносителей, они понимали, что им придется поступиться некоторыми доходами, а также частью энергоемкой, химической и металлургической промышленности. Теперь, если ее решат восстановить, это вызовет еще одно повышение цен на газ из-за роста потребления.

Свою роль сыграет и то, что ЕС не может контролировать спрос на газ в других частях света. И если где-то спрос на этот ресурс начнет расти, то, значит, Европе достанется меньше.

Ранее Евростат подсчитал, что ЕС пришлось больше платить за российский сжиженный природный газ (СПГ). Оказалось, что его цена в III квартале выросла на 150 процентов. Объем импорта при этом увеличился лишь на два процента.

В свою очередь, обозреватель Bloomberg Хавьер Блас констатировал, что Брюссель обманулся, когда посчитал, что ему удалось справиться с проблемой зависимости от российского газа.

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Комментарии (1)

  • S
    SeaWolf
    26-го ноября

    Это только сейчас поняли??? Нудно ещё санкций вводить.

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