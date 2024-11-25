Baltijas balss logotype

Тайна раскрыта: наконец-то стало известно, сколько зарабатывают рижские курьеры Bolt 1

Бизнес
Дата публикации: 25.11.2024
BB.LV
Тайна раскрыта: наконец-то стало известно, сколько зарабатывают рижские курьеры Bolt
ФОТО: LETA

В передаче TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" оситуации в отрасли рассказал руководитель "Bolt Food" в Латвии Кристапс Пурвинскис. Об этом пишет LA.LV.

Говоря о месячном доходе курьеров, Пурвинскис пояснил, что он сильно зависит от активности и интенсивности работы самого курьера.

"В среднем курьер может зарабатывать около 1000 евро в месяц и больше, но все зависит от того, насколько активно он работает – как часто он выполняет заказы, в каком городе находится и какая сейчас сезонность," – отметил он. Пурвинскис подчеркнул, что сезонность играет большую роль: "Зимой заказов больше, чем летом. Просто в холодное время года люди чаще заказывают еду на дом."

В рамках дискуссии затронули также вопрос уплаты налогов. Пурвинскис пояснил, что "Bolt Food" помогает своим курьерам разобраться с необходимыми формальностями: "Курьеры должны сами зарегистрироваться и платить налоги, но мы помогаем в этом процессе. У нас есть партнеры, которые объясняют, где и как это нужно сделать."

#bolt
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
13
27

Комментарии (1)

  • MT
    Michael T.
    25-го ноября

    Возьмите интерьвью у бомбил на белых номерах, АПЛИКАЦИЯ БОЛТ... Ищем лохов, вот ваши затраты ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ТИПО РАБОТАТЬ В ТАКСИ БОЛТ

    1. купи машину 2.открой sia или IK ( 100 или 50 евро) 3.купи Большую Лицензию такси( примерно 60 евро ) 4.переоформи техпаспорт на SIA или IK( CSDD сам там и оплатишь

    5.заплати государству 130 евро предоплаты( это твой соц.налог 6.купи в AutoTrasportaDirekcii (ATD) таксиста карточку 27 евро/месяц 7.тебе ведь страховку надо купить= 200 евро/ В МЕСЯЦ!!! 8.незабудь купить детское кресло 9.смартфон 10. безлимитный интернет 11.РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕ ЗА ТВОЙ СЧЕТ!!! 12. Бензин или дизель .Готовься заливать за свои бабки 13.Найди бухгалтера так как налоги и отчеты, дааа подавать и заполнять тоже тебе 14.Если заработаешь много тебе постучит VID , заплатишь и туда!! 16...Итого...ЛОХ ТЫ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ, перед началом работы ТВОЙ МИНУС = - 850/ 900 евро Нууу, а теперь включай мотор и едь зарабатывай заказы по 5 или 7 евро И САМОЕ , главное БОЛТ С КАЖДОГО ЗАКАЗА БЕРЕТ КОМИССИЮ 30,3% !!!!!! а теперь возьми мозги и калькулятор, тебе ЛОХ чтобы зарабоьать сколько надо часов работать, чтобы ВНАЧАЛЕ ОТБИТЬ МИНУС, а потом если ты еще сможешь ходить/говорить ты будешь зарабатывать МИНИМАЛКУ!!!! и да , будь спокоен твоя личная машина от пробега и дорог превратиться в ГОВНО!!! добро пожаловать в АД !!! БОЛТ , ты просто ОХУЕЛ !!!!!

    347
    7

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео