Тайна раскрыта: наконец-то стало известно, сколько зарабатывают рижские курьеры Bolt

Говоря о месячном доходе курьеров, Пурвинскис пояснил, что он сильно зависит от активности и интенсивности работы самого курьера.

"В среднем курьер может зарабатывать около 1000 евро в месяц и больше, но все зависит от того, насколько активно он работает – как часто он выполняет заказы, в каком городе находится и какая сейчас сезонность," – отметил он. Пурвинскис подчеркнул, что сезонность играет большую роль: "Зимой заказов больше, чем летом. Просто в холодное время года люди чаще заказывают еду на дом."

В рамках дискуссии затронули также вопрос уплаты налогов. Пурвинскис пояснил, что "Bolt Food" помогает своим курьерам разобраться с необходимыми формальностями: "Курьеры должны сами зарегистрироваться и платить налоги, но мы помогаем в этом процессе. У нас есть партнеры, которые объясняют, где и как это нужно сделать."