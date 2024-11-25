В Лиепае будут производить топливо будущего, инвестиции огромные

В Лиепае будут производить 150 000 тонн водорода в год. Большое предприятие на территории свободного порта в самом западном городе Латвии заработает в 2029 году, пишет Dienas Bizness.

«Завод планирует производить также аммиак. Для производства необходимы 36 гектаров земли, и она запланирована на территории, которая находится рядом с прибрежной базой поддержки ветряного парка». Руководитель созданной со скандинавским капиталом компании Тор Арне Педерсен называет весьма амбициозные цифры инвестиций — до миллиарда евро.

Управляющий Лиепайской свободной экономической зоной Улдис Хмелевскис поясняет: «Конвертация энергии в водород может быть не только с целью ее позднее перевести обратно в электрический ток. Водород может быть также промышленным сырьем. Если посмотрим, из чего состоит химическая формула бензина, то там есть две буквы — C и H. Вопрос только, как соединить углерод и водород, если углекислый газ из заводских труб собирать. Над этой темой ученые еще работают. Начало проекта с 2027 по 2030 год, что в действительности очень близко».

Кроме того, в сентябре в американском Хьюстоне, был подписан меморандум сотрудничества о создании в Лиепае производства перспективного авиационного топлива. Инженерная компания из США возьмется за проектирование производства до 100 000 тонн такого горючего в год. Темой заинтересовался и голландский авиационный производитель Fokker, предлагающий проводить в латвийском порту тестирование своей новой техники.