После отправки писем жителям СГД удалось собрать налогов еще на 5,7 млн евро

После того как Служба государственных доходов (СГД) направила письма лицам с существенными несоответствиями между оборотом на их банковских счетах и задекларированными доходами, было дополнительно задекларировано налогов на сумму 5,7 млн евро. Об этом заявила генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, пишет ЛЕТА.

Она отметила, что СГД завершила отправку писем гражданам, у которых были выявлены значительные расхождения между движением средств на банковских счетах и задекларированными доходами. Хотя срок ответа на половину отправленных писем еще не истек, результат уже является очень положительным.

По словам Шмите-Роке, более 8000 человек дополнительно задекларировали необлагаемые доходы в размере 320–380 миллионов евро ежегодно, а также сообщили о налогооблагаемых доходах, что привело к задекларированным налогам на сумму 5,7 млн евро.

Руководитель СГД указала, что на ответ по письму службы у граждан есть 30 дней. Учитывая, что письма отправлялись постепенно в течение двух месяцев, срок ответов истекает в начале декабря. Итоговый отчет СГД планирует подготовить в начале следующего года.

Как уже сообщалось, 23 сентября этого года СГД начала постепенно обращаться к людям, у которых, согласно анализу данных службы, выявлены существенные несоответствия между официально задекларированными доходами и информацией, предоставленной банками о движении средств на счетах.

СГД, проанализировав данные, отобрала в общей сложности 70 000 человек, у которых были выявлены значительные несоответствия (превышающие 20 000 евро в год) между оборотом на банковском счете и доходами, задекларированными в СГД.