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После отправки писем жителям СГД удалось собрать налогов еще на 5,7 млн евро 4

Бизнес
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
После отправки писем жителям СГД удалось собрать налогов еще на 5,7 млн евро

После того как Служба государственных доходов (СГД) направила письма лицам с существенными несоответствиями между оборотом на их банковских счетах и задекларированными доходами, было дополнительно задекларировано налогов на сумму 5,7 млн евро. Об этом заявила генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, пишет ЛЕТА.

Она отметила, что СГД завершила отправку писем гражданам, у которых были выявлены значительные расхождения между движением средств на банковских счетах и задекларированными доходами. Хотя срок ответа на половину отправленных писем еще не истек, результат уже является очень положительным.

По словам Шмите-Роке, более 8000 человек дополнительно задекларировали необлагаемые доходы в размере 320–380 миллионов евро ежегодно, а также сообщили о налогооблагаемых доходах, что привело к задекларированным налогам на сумму 5,7 млн евро.

Руководитель СГД указала, что на ответ по письму службы у граждан есть 30 дней. Учитывая, что письма отправлялись постепенно в течение двух месяцев, срок ответов истекает в начале декабря. Итоговый отчет СГД планирует подготовить в начале следующего года.

Как уже сообщалось, 23 сентября этого года СГД начала постепенно обращаться к людям, у которых, согласно анализу данных службы, выявлены существенные несоответствия между официально задекларированными доходами и информацией, предоставленной банками о движении средств на счетах.

СГД, проанализировав данные, отобрала в общей сложности 70 000 человек, у которых были выявлены значительные несоответствия (превышающие 20 000 евро в год) между оборотом на банковском счете и доходами, задекларированными в СГД.

#налоги #сгд
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Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го ноября

    А после продажи жителей на органы, достроили рэилбалтик. 🥳

    8
    1
  • MT
    Michael T.
    26-го ноября

    А в чем проблема...ОТПРАВЬТЕ ЕЩЕ РАЗ, но теперь КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ...так можно чесать хоть раз в полгода...

    19
    1
  • Д
    Дед
    Michael T.
    26-го ноября

    И зачем правителям идеи подавать?

    7
    2
  • Д
    Дед
    26-го ноября

    Украли у людей деньги, теперь у правящих кровососов пир, будут дербанить навар.

    26
    2

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