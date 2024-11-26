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В Латвии не совпадают стоимость имущества и суммы сделок. Как же так? 5

Бизнес
Дата публикации: 26.11.2024
LETA
В Латвии не совпадают стоимость имущества и суммы сделок. Как же так?

В Латвии квартиры и семейные частные дома продаются по невероятно низким, не соответствующим рыночной стоимости ценам.

Об этом сообщили в компании "Latio", изучив сделки, заключенные в октябре этого года. Судя по официально зарегистрированным суммам сделок, в минувшем месяце 50% жилья было официально продано по ценам, не превышающим 35 000 евро, в том числе часть сделок заключена даже за... один евро. Аналитик рынка "Latio" Ксения Иевлева рассказывает, что такие цены напоминают о событиях двадцатилетней давности, когда цены на жилье также колебались в этих границах. На самом деле стоимость недвижимости значительно выше цен, зарегистрированных в деловых договорах.

По мнению аналитика, у таких явно фиктивных сделок есть несколько причин. Самая распространенная из них - покупатели и продавцы предварительно договорились вписать в договоры меньшие суммы, чем на самом деле, чтобы уменьшить размер подоходного налога с населения и государственных пошлин. В этом нет ничего нового - предъявление фиктивных цен в деловых договорах наблюдается годами. При этом у других покупателей создается искаженное представление о стоимости имущества и его ценах на рынке.

"Такие договоренности, когда в договоре указывается меньшая по сравнению с реальной стоимостью недвижимости сумма сделки, в первый момент сделки кажутся выгодными обеим сторонам, - рассказывает представитель "Latio", - но позже это может выйти боком покупателю при дальнейшей продаже приобретенного имущества.

Из-за разницы между указанной фиктивной ценой приобретенного имущества и его продажной ценой придется заплатить гораздо более крупный налог на прирост капитала". Напомним, при продаже недвижимости продавец должен заплатить подоходный налог с населения в размере 20% от прироста капитала. Если только законом не предусмотрены налоговые освобождения, этим налогом облагается разница между полученным доходом, или продажной ценой, и стоимостью приобретенного имущества, а также стоимостью произведенных в недвижимость вложений.

#недвижимость
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Комментарии (5)

  • JJ
    Jan Jans
    26-го ноября

    И правильно делают, что занижают. Обычно, т.к. спекулянтов практически не осталось, покупают на какой-то срок для жизни, соответственно, 5-летний безналоговый срок для продажи закончится, налоговый не будет, а сейчас зачем платить? И смешно это слышать от представителей Латио. Думаю, что многие в курсе о чем речь... Ну а при продаже ранее, чем через 5 лет, тоже масса вариантов пока присутствует

    9
    0
  • ME
    Marx Engels
    26-го ноября

    Неуплата налогов - национальный вид спорта.

    4
    1
  • S
    SeaWolf
    26-го ноября

    Кадастровая стоимость литовки двушки 18+К евро. Вот поэтому и стоимость квартир 30-40К.

    6
    0
  • Д
    Дед
    26-го ноября

    А родина хотела бы и тут к денюжкам присосаться, можно было бы еще какую райл или айр балтик замутить? Щас родина напряжется и придумает, как этих богатеньких буратин, которые отхватили свои законные копейки за продажу своего имущества, как нибудь отобрать.

    30
    1
  • JL
    Janina LV
    26-го ноября

    Хитрые маклеры опять не договаривают. Первое, через пять лет владения, никакого налога на продажу недвижимости нет. Второй момент, можно опять же занизить стоимость сделки. Третий, где гарантии, что стоимость будет расти, а не опуститься до цены покупки.

    30
    0
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