«До дефолта Латвии осталось не так уж и далеко» - Шмидре о бюджете

Сейм рассматривает государственный бюджет на следующий год, и планируется, что мы потратим на два миллиарда евро больше, чем заработаем. Если мы будем развиваться такими темпами, то, к сожалению, через несколько лет Латвия может столкнуться с дефолтом, когда государство больше не сможет полностью или частично выполнять свои обязательства, говорит предприниматель Петерис Шмидре.

Портал Jauns.lv спросил у предпринимателя, является ли бюджет Латвии бюджетом защиты и развития или же бюджетом правительственной несостоятельности, и может ли Латвия столкнуться с дефолтом.

Петерис Шмидре говорит: "Мы продолжаем тратить больше, чем зарабатываем. Если в этом году расходы бюджета превышали доходы на 1,7 миллиарда, то в следующем году расходы будут уже на два миллиарда больше. Таким образом, темпы увеличения нашего бюджета значительно опережают темпы роста нашей экономики". Предприниматель сравнивает ситуацию с семейным бюджетом. Семья в первый год берет деньги в долг, чтобы потратить их и удовлетворить свои потребности. В следующем году ее требования и желания уже растут, и она снова берет немного больше денег в долг. И так из года в год: "Нормально ли, что мы живем такими темпами? Думаю, что определенно нет. Но как на это смотрят и как это используют политики? Сейчас (в предвыборное время) идет период обещаний. Политики обещают, обещают и обещают. Самого большого обещателя и выбирают (избирают). Затем наступает время, когда все же нужно выполнять какие-то обещания. Но сразу все обещания выполнить невозможно. Совершенно ясно, что при первом утверждении бюджета денег не хватает никому, и разговоры о том, кому больше не хватает, совершенно бессмысленны. Каждому обещателю выделяется только какая-то часть. Но потом, чтобы отчитаться, что не все выполнено до конца, берем еще больше в долг. Как долго это может продолжаться?" — спрашивает Петерис Шмидре и отвечает: "Когда-то эти долги придется отдавать. Поэтому нужно работать лучше. Вот и все!"

Но с работой дела обстоят так, как обстоят, потому что в нынешней ситуации многие чувствуют себя очень хорошо:

"Зарплаты как-то увеличиваются, заемные деньги распределяются, в экономику ничего особенного не вкладывается. Социалистическое хозяйствование все больше растет. Сегодня довольно странно слышать фразы, что, несмотря на то, сколько человек делает, все должны получать одинаковые зарплаты, потому что иначе будет нечестно".

Петерис Шмидре думает иначе — он считает, что честно, когда больше получает человек, который работает лучше. Нечестно, когда все получают одинаково. Поэтому сейчас у человека, который работает хорошо, нет стимула работать еще лучше, а у того, кто работает плохо, нет никакой причины стараться работать продуктивнее. По его мнению, трудно сказать, как долго такая ситуация может продолжаться. Но все это может привести к государственному дефолту, потому что, если у государства больше долгов и меньше экономического развития, то у него ниже рейтинг заимствования и больше нужно платить процентов по кредитам.