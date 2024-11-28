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В Латвии продолжает расти зарплата. Сколько теперь получаем? 1

Бизнес
Дата публикации: 28.11.2024
BB.LV
В Латвии продолжает расти зарплата. Сколько теперь получаем?

В Латвии средняя брутто-зарплата, то есть зарплата до вычета налогов за полный рабочий день, в третьем квартале этого года составила 1703 евро, что на 9,9% или на 154 евро больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Согласно данным Центрального статистического управления, в частном секторе средняя брутто-зарплата в третьем квартале 2024 года выросла на 9%, достигнув 1684 евро, в то время как в государственном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 12,3%, достигнув 1758 евро.

В секторе общего государственного управления, который включает государственные и муниципальные учреждения, Государственное агентство социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями предприятия, средняя брутто-зарплата в третьем квартале этого года составила 1703 евро, что на 12,3% больше, чем в третьем квартале 2023 года.

#зарплаты
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    Нет слов! А нет, есть. Только матерные!!!

    51
    1

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