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Невероятные скидки «Черной пятницы» проверил PTAC: в Латвии – это почти всегда обман! 1

Бизнес
Дата публикации: 29.11.2024
BB.LV
Невероятные скидки «Черной пятницы» проверил PTAC: в Латвии – это почти всегда обман!

«Черная пятница» уже наступила, магазины и интернет-магазины заманивают интересными скидками. Но действительно ли эти скидки так выгодны, как их преподносят? Центр защиты прав потребителей (PTAC) провел обширное исследование, которое выявило удивительные факты о рекламных акциях «Черной пятницы» в Латвии.

Санита Гертмане, руководитель отдела поддержки потребителей, общественной информации и коммуникаций PTAC, поделилась результатами исследования в программе TV24 «На линии». Используя инструмент искусственного интеллекта, PTAC проанализировал тысячи интернет-магазинов и обнаружил, что большой процент предлагаемых скидок вводит в заблуждение.

«К сожалению, из 516 просмотренных сайтов 86% предлагают скидки. А из всех сайтов, которые вообще предлагали скидки, 72% сайтов занимались недобросовестной коммерческой практикой», — признает Гертман.

Искусственно завышенные цены перед периодом скидок. Многие магазины перед «Черной пятницей» повышают цены, чтобы затем «снизить» их и предложить большие скидки.

«Продавец предоставляет скидку, которая была самой низкой за последние 30 дней. Например, товар стоит 80 евро, но в последние две недели продавец поднимает цену до 100 евро, а потом делает якобы большую скидку. Это нарушение. Скидку необходимо предоставить от этих 80 евро», - подробно объясняет Гертмане.

#бизнес #скидки
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Комментарии (1)

  • JD
    Janis Dombris
    29-го ноября

    Про развод со скидками всю жизнь так делали, а что сделал ptac в итоге? Ничего. Смысл непонятен

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