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Скандинавы не едут в Латвию, потому что боятся «двухобщинной страны» - эксперт 1

Бизнес
Дата публикации: 29.11.2024
BB.LV
Скандинавы не едут в Латвию, потому что боятся «двухобщинной страны» - эксперт

В Латвию возвращаются туристы из Германии и Нидерландов, которые являются ключевыми рынками латвийского сельского туризма, заявила в интервью агентству LETA президент Латвийской ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле.

По словам Зиемеле, туристическая отрасль Латвии по-прежнему страдает из-за войны России против Украины. Она подчеркнула, что вернуть туристов из Германии было особенно сложно. «Для них тема войны крайне сложна, и они относятся к ней с большой осторожностью», - отметила она.

Зиемеле прогнозирует, что вернуть туристов из скандинавских стран будет еще сложнее. «Общаясь с коллегами из Скандинавии, я поняла, что чем ближе рынок, тем больше они боятся», - подчеркнула глава Lauku ceļotājs.

«Скандинавы прекрасно понимают, где находятся Украина и зона боевых действий, где мы, но они действительно опасаются. Их беспокоит не только наше соседство с Россией, но и то, что у нас "двухобщинная страна"», - заявила Зиемеле, добавив, что в Скандинавии другая ситуация и опыт, из-за чего потенциальные межнациональные конфликты воспринимаются очень серьезно.

Она отметила, что, по мнению скандинавов, ситуация в Латвии не кажется столь однозначно мирной, и межнациональные конфликты могут вспыхнуть в любой момент.

В качестве исключения на скандинавском туристическом рынке Зиемеле выделила туристов из Финляндии, которые продолжают приезжать в Латвию.

Ранее сообщалось, что в целом лето этого года было более успешным для сельского туризма по сравнению с прошлым годом. В Латвийский сельский туризм вернулись туристы с дальних рынков, таких как Япония, США и Австралия.

Зиемеле отметила, что с началом летнего сезона бронирования в сфере сельского туризма резко возросли, и даже сейчас представители отрасли говорят, что этот год был лучше предыдущего. В основном это местные туристы, однако есть и иностранные, приезжающие в страны Балтии.

Цель Lauku ceļotājs — развитие сельского туризма в Латвии в общем контексте сельской экономики, сотрудничая с сельским хозяйством, органами самоуправления, природоохранными и другими секторами. Ассоциация защищает интересы своих членов, участвует в формировании благоприятной для предпринимателей политики, служит профессиональным информационным форумом и маркетинговой платформой.

#туристы
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    Г-жа Зиемеле не в состоянии что-то реально оценить, объяснить и сделать выводы тупо сваливает все в кучу. Полное отсутствие профессионализма.

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