В Латвии могут ввести четырехдневную рабочую неделю. Мингблаг подготовил поправки

Министерство благосостояния предлагает разрешить работодателям и работникам договариваться в рамках трудового договора о четырехдневной рабочей неделе и на определенный срок, и на постоянной основе.

Министерство разработало поправки к закону о труде, которые предусматривает возможность для работника и работодателя договариваться о продлении рабочего дня на два часа (в настоящее время он может быть продлен только на один час), что позволит работать 40 часов в неделю в течение четырех дней.

При этом сохранится возможность отказаться от такого режима работы и вернуться к пятидневной рабочей неделе.

Как указывает Минблаг, в 2022 году на платформе "manabalss.lv" было собрано необходимое количество подписей за общественную инициативу "За четырехдневную и 32-часовую рабочую неделю".