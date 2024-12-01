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В Латвии могут ввести четырехдневную рабочую неделю. Мингблаг подготовил поправки 2

Бизнес
Дата публикации: 01.12.2024
LETA
В Латвии могут ввести четырехдневную рабочую неделю. Мингблаг подготовил поправки

Министерство благосостояния предлагает разрешить работодателям и работникам договариваться в рамках трудового договора о четырехдневной рабочей неделе и на определенный срок, и на постоянной основе.

Министерство разработало поправки к закону о труде, которые предусматривает возможность для работника и работодателя договариваться о продлении рабочего дня на два часа (в настоящее время он может быть продлен только на один час), что позволит работать 40 часов в неделю в течение четырех дней.

При этом сохранится возможность отказаться от такого режима работы и вернуться к пятидневной рабочей неделе.

Как указывает Минблаг, в 2022 году на платформе "manabalss.lv" было собрано необходимое количество подписей за общественную инициативу "За четырехдневную и 32-часовую рабочую неделю".

#работа
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • OH
    Oleg Horkov
    1-го декабря

    Может кто-то и сократит , количество рабочих дней .Но торговля как работала , по выходным праздникам , так и продолжает работать .

    12
    4
  • JB
    Janis Berzin
    1-го декабря

    Фактически это означает постепенную отмену 8-часового рабочего дня и замену его 10-часовым. В выигрыше только наниматели за счёт сокращения трудовой недели на день, уменьшаются коммунальные, транспортные и прочие расходы. Трудящиеся опять в проигрыше, теряя то чего добились большой кровью сто лет назад, потому что перестали бороться за свои права. Перевод на удалёнку прошёл без протестов, теперь пашите по 10 часов.

    77
    12

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