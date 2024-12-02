Сюрприз: оказывается, в Латвии можно купить жилье за один евро

Анализируя показатели рынка недвижимости, аналитик Ксения Иевлева выявила одну из текущих особенностей рынка: значительный разрыв между реальной стоимостью жилья и ценами, указанными в официальных сделках. Так, 50% объектов недвижимости продаются по цене менее 35 000 евро, причём в некоторых сделках сумма покупки составляет всего один евро.

«Хотя за сделками на сумму в один евро, скорее всего, скрываются договоры дарения, возникает вопрос о том, как такие данные влияют на последующую оценку недвижимости, кредитование и в скольких случаях часть суммы выплачивается неофициально», — отмечает Ксения Иевлева.

Сравнивая сделки с недвижимостью, совершённые в октябре, медианное значение цен не превышает 34 000 евро (учитывались сделки с квартирами и частными домами в Латвии). Это свидетельствует о том, что половина жилья продаётся по цене ниже этого порога. Более того, октябрьский показатель — самый высокий в этом году: в сентябре медиана составляла 33 400 евро, а в августе и июле превышала 30 000 евро.

Ксения Иевлева подчёркивает, что низкие суммы сделок следует интерпретировать с осторожностью, так как они лишь частично отражают реальное состояние рынка. Одной из основных причин регистрации сделок по столь низким ценам, по её словам, являются неофициальные платежи. Часто покупатели и продавцы договариваются указать в договоре меньшую сумму продажи, чтобы избежать уплаты налога на доходы физических лиц или снизить размер государственной пошлины.

Хотя такая практика может быть выгодна для обеих сторон в момент сделки, в долгосрочной перспективе это занижает официальные данные о стоимости сделок и создаёт ложное представление о более низких рыночных ценах. Также бывают случаи, когда покупатель перечисляет продавцу лишь часть суммы, а остальное выплачивается, например, криптовалютой.

В итоге в документах указывается только официальная сумма, прошедшая через банковский счёт продавца. Однако для покупателя указание заниженной стоимости при оформлении документов может обернуться проблемами при дальнейшей продаже недвижимости.

Другой причиной низких цен являются фиктивные суммы при оформлении сделок дарения, например, продажа недвижимости членам семьи за символическую цену — один евро. В таких случаях фактически оформляется скрытое дарение, а договор купли-продажи нужен лишь для видимости. Эксперты предполагают, что таким способом люди рассчитывают обезопасить нового владельца от споров с другими потенциальными наследниками в случае смерти продавца. Однако на практике даже договор купли-продажи за один евро не всегда может защитить нового собственника от судебных разбирательств.