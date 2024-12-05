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«Мы не можем сидеть и ждать, когда по реке проплывет труп врага» - Рунгайнис о «неразваливающейся России» 2

Бизнес
Дата публикации: 05.12.2024
BB.LV
«Мы не можем сидеть и ждать, когда по реке проплывет труп врага» - Рунгайнис о «неразваливающейся России»

Бизнесмен и инвестбанкир Гирт Рунгайнис комментирует то, что сейчас происходит в российской экономике.

В ходе беседы на подкасте «Piķis un ģēvelis!» он подчеркивают, что имеющимся данным нельзя доверять, поскольку Россия возвращается к методам советских времен, когда правительство манипулирует статистикой.

Стоимость рубля продолжает падать, отметил в беседе эксперт, - очевидно, что российская экономика находится в долгосрочной рецессии.

«Как будто все нормально, нет ситуации Советского Союза, когда магазины были пусты. Соответственно, есть деньги, есть какая-то инфляция, есть, было и будет падение уровня жизни. С 2014 года доходы фактически падают. На данный момент та часть рабочих, которые находятся на оборонных заводах в регионах, наконец-то ощущают, что и им можно положить колбасу на хлеб», - сказал Рунгайнис.

Впрочем, он продолжает: «Очевидно, что наблюдается долгосрочный спад. К сожалению, мы не можем рассчитывать и ожидать, что это произойдет быстро. [..] Сидеть и ждать, пока труп врага проплывёт по реке. Нам надо работать, укреплять нашу безопасность. Россия еще не разваливается.»

#россия #экономика
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Комментарии (2)

  • JL
    Janina LV
    5-го декабря

    Гирт Рунгайнис совладелец Prudentia Advisers. А вот АirBaltic, с 2012 года, в течении долго времени, еженедельно платила за услуги Prudentia Advisers примерно 13тыс.лат. Между тем Гирту Рунгайнису не удалось найти сколь-нибудь реального решения финансовых проблем авиакомпании, а также привлечь к ней инвесторов. И этот присосанный к госкормушке эксперт, рассуждает, что и как происходит в РФ.

    79
    0
  • Д
    Дед
    5-го декабря

    Только во Пскове в обществе переселившихся из Латвии уже состоят 4000 человек, которые не собираются возвращаться и колбасы и хлеба и работы им хватает.

    70
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