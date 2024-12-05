«Мы не можем сидеть и ждать, когда по реке проплывет труп врага» - Рунгайнис о «неразваливающейся России»

Бизнесмен и инвестбанкир Гирт Рунгайнис комментирует то, что сейчас происходит в российской экономике.

В ходе беседы на подкасте «Piķis un ģēvelis!» он подчеркивают, что имеющимся данным нельзя доверять, поскольку Россия возвращается к методам советских времен, когда правительство манипулирует статистикой.

Стоимость рубля продолжает падать, отметил в беседе эксперт, - очевидно, что российская экономика находится в долгосрочной рецессии.

«Как будто все нормально, нет ситуации Советского Союза, когда магазины были пусты. Соответственно, есть деньги, есть какая-то инфляция, есть, было и будет падение уровня жизни. С 2014 года доходы фактически падают. На данный момент та часть рабочих, которые находятся на оборонных заводах в регионах, наконец-то ощущают, что и им можно положить колбасу на хлеб», - сказал Рунгайнис.

Впрочем, он продолжает: «Очевидно, что наблюдается долгосрочный спад. К сожалению, мы не можем рассчитывать и ожидать, что это произойдет быстро. [..] Сидеть и ждать, пока труп врага проплывёт по реке. Нам надо работать, укреплять нашу безопасность. Россия еще не разваливается.»