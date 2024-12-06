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Цена вопроса – миллион: в Риге начинают менять навесы на остановках – как они выглядят 2

Бизнес
Дата публикации: 06.12.2024
BB.LV
Цена вопроса – миллион: в Риге начинают менять навесы на остановках – как они выглядят
ФОТО: пресс-фото

В декабре в Риге начнется установка новых навесов на 60 остановках общественного транспорта. Общая стоимость проекта – около 1 млн евро.

Планируется, что установка первых 60 павильонов завершится к концу января, однако погодные условия могут повлиять на сроки выполнения работ.

Если вы пришли на остановку и не нашли ее, не переживайте - Рижская дума предупреждает, что в процессе замены возможно отсутствие павильонов на некоторых остановках.

В последующие годы в Риге планируется заменить большинство устаревших остановок на новые. Они станут просторнее, будут оборудованы деревянными скамейками и модифицируемыми крышами, выполненными из стекла, панелей или с озеленением.

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На первом этапе новые павильоны появятся на набережной 11 Ноября, улице Слокас, улице Меркеля, улице Валдемара, улице Пернавас и в других местах.

В следующем году предполагается установить еще около 180 павильонов.

В дальнейшем городские власти планируют благоустроить все остановки в административных границах Риги, установив 500 новых павильонов.

С учетом того, что 500 павильонов обойдутся рижским налогоплательщикам в 1 млн. евро, несложно подсчитать, что один навес будет стоить 2 тыс евро.

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#общественный транспорт
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го декабря

    Я бы тому, кто в юрмале остановки планировал, подсрачник бы прописал. Иногда это просто пластиковая скамейка без ничего. Особенно прекрасно на ней когда хлещет дождь или снег. Часто без боковых защитных стен. Поэтому дождь и снег заметает сиденье под рахитичной крышей. Какой то убогий чинуша, в жизни не стоявший на остоновке в непогоду это утвердил. Козлы безрогие. Даже деревянные советские остановки были продуманней для людей.

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    5
  • Д
    Дед
    6-го декабря

    Можно я построю за 10тыс. каждый, даже не будучи строителем.

    82
    3

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