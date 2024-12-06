Даугавпилсские турфирмы игнорируют призывы не организовывать поездки в Беларусь

Уже почти три года Министерство иностранных дел (МИД) призывает людей не ездить в Беларусь.

Однако риски быть завербованным или задержанным в соседней стране не являются для нескольких даугавпилсских турфирм достаточным основанием, чтобы не организовывать поездки в эту страну.

В конце ноября отраслевая ассоциация встретилась с представителями МИД и призвала их больше говорить об упомянутых рисках. Ни одна из вовлеченных сторон не видит механизмов ограничения этих поставщиков услуг. Куда поехать отдохнуть во время предстоящих в конце года долгих выходных?

В Беларусь, рекомендуют турфирмы Даугавпилса. Несколько компаний продолжают организовывать поездки в белорусские города и санатории. Посмотреть Минск и покататься на упряжках с хаски, полечиться у стоматолога или даже отдохнуть в армейском санатории.

В предложение входят не только шопинг или оздоровительный туризм, но и возможность увидеть "величие" современной Беларуси - церковь, капсулу в фундамент которой заложил Александр Лукашенко, дельфинарий. Но как насчет безопасности?

Руководители турфирм "Mari" и "Gertruda tour" от интервью Латвийскому телевидению отказались.

"Главное - цены, там все дешевле. Санатории дешевле. Экономическое положение людей не такое хорошее, и они действительно едут за... за здоровьем", - заявила телевидению владелица "Gertruda tour" Ольга Богданова.