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Даугавпилсские турфирмы игнорируют призывы не организовывать поездки в Беларусь 4

Бизнес
Дата публикации: 06.12.2024
BB.LV
Даугавпилсские турфирмы игнорируют призывы не организовывать поездки в Беларусь

Уже почти три года Министерство иностранных дел (МИД) призывает людей не ездить в Беларусь.

Однако риски быть завербованным или задержанным в соседней стране не являются для нескольких даугавпилсских турфирм достаточным основанием, чтобы не организовывать поездки в эту страну.

В конце ноября отраслевая ассоциация встретилась с представителями МИД и призвала их больше говорить об упомянутых рисках. Ни одна из вовлеченных сторон не видит механизмов ограничения этих поставщиков услуг. Куда поехать отдохнуть во время предстоящих в конце года долгих выходных?

В Беларусь, рекомендуют турфирмы Даугавпилса. Несколько компаний продолжают организовывать поездки в белорусские города и санатории. Посмотреть Минск и покататься на упряжках с хаски, полечиться у стоматолога или даже отдохнуть в армейском санатории.

В предложение входят не только шопинг или оздоровительный туризм, но и возможность увидеть "величие" современной Беларуси - церковь, капсулу в фундамент которой заложил Александр Лукашенко, дельфинарий. Но как насчет безопасности?

Руководители турфирм "Mari" и "Gertruda tour" от интервью Латвийскому телевидению отказались.

"Главное - цены, там все дешевле. Санатории дешевле. Экономическое положение людей не такое хорошее, и они действительно едут за... за здоровьем", - заявила телевидению владелица "Gertruda tour" Ольга Богданова.

#бизнес #беларусь
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Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го декабря

    Пусть идёт мид лесом. Политота политотой, но людям надо жить. Рожа браже не наполнит холодильник.

    26
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го декабря

    О! Спасибо за рекламу.

    20
    1
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    6-го декабря

    И как много задержали,арестовали??? парочку малолетних наркоманов,да и тех выдворили из страны.хотя могли запросто посадить.Страшно власть имущим латвии,что их граждане видят как соседи достойно живут.

    31
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Василий Латгалец
    6-го декабря

    ...а если ещё потом рассказывать будут и будут им верить. Это уже подрыв "безопасности" Латвии.

    19
    1

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