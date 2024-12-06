Вопреки некогда популярным прогнозам о скором крахе российской экономики, нынешняя ситуация, к сожалению, неприятна для Запада и Украины. Это один из многих за последние годы примеров того, как не сбываются прогнозы. Это характерно не только для России, но и для многих других событий и процессов в разных странах и регионах мира.

России удалось обойти многие западные санкции, она перешла к так называемой военной экономике, которая переживает бурное развитие. Однако экономический рост страны-агрессора вряд ли будет устойчивым. Высокая инфляция может вызывать проблемы, но пока рост заработной платы опережает инфляцию. Исследовательский центр "Atlantic Council" приходит даже к выводу, что вторжение в Украину вывело миллионы россиян из нищеты.

Многие россияне явно получили финансовую выгоду от этой войны, поскольку военные контракты оказались прибыльными для российской бизнес-элиты, а уход западных компаний создал пустые ниши, которые смогли заполнить местные компании. Кроме того, многие граждане России смогли заработать беспрецедентные суммы денег, вступив в армию, а семьи солдат, погибших или раненых на Украине, получают значительные выплаты. Для тех граждан страны-агрессора, которые работают на заводах, заработная плата выросла аж в пять раз с учетом возросшего спроса и нехватки рабочей силы.

Падение рубля радует экспортеров, к тому же следует учитывать, что доходы от экспорта нефти и газа Россия получает в долларах. Международные аналитические центры отмечают, что российская экономика пока далека от коллапса, но ей грозит риск перегрева в будущем. Соответственно, надежды на экономический крах кровавого режима Кремля на время следует отбросить - произойти это может только в долгосрочной перспективе.