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«Российская экономика, к сожалению, не обрушится» - Diena 1

Бизнес
Дата публикации: 06.12.2024
LETA
«Российская экономика, к сожалению, не обрушится» - Diena

Поскольку война, развязанная Россией в Украине, продолжается, стоит посмотреть, что происходит в экономике страны-агрессора, которую Запад пытался ослабить санкциями, пишет Diena.

Вопреки некогда популярным прогнозам о скором крахе российской экономики, нынешняя ситуация, к сожалению, неприятна для Запада и Украины. Это один из многих за последние годы примеров того, как не сбываются прогнозы. Это характерно не только для России, но и для многих других событий и процессов в разных странах и регионах мира.

России удалось обойти многие западные санкции, она перешла к так называемой военной экономике, которая переживает бурное развитие. Однако экономический рост страны-агрессора вряд ли будет устойчивым. Высокая инфляция может вызывать проблемы, но пока рост заработной платы опережает инфляцию. Исследовательский центр "Atlantic Council" приходит даже к выводу, что вторжение в Украину вывело миллионы россиян из нищеты.

Многие россияне явно получили финансовую выгоду от этой войны, поскольку военные контракты оказались прибыльными для российской бизнес-элиты, а уход западных компаний создал пустые ниши, которые смогли заполнить местные компании. Кроме того, многие граждане России смогли заработать беспрецедентные суммы денег, вступив в армию, а семьи солдат, погибших или раненых на Украине, получают значительные выплаты. Для тех граждан страны-агрессора, которые работают на заводах, заработная плата выросла аж в пять раз с учетом возросшего спроса и нехватки рабочей силы.

Падение рубля радует экспортеров, к тому же следует учитывать, что доходы от экспорта нефти и газа Россия получает в долларах. Международные аналитические центры отмечают, что российская экономика пока далека от коллапса, но ей грозит риск перегрева в будущем. Соответственно, надежды на экономический крах кровавого режима Кремля на время следует отбросить - произойти это может только в долгосрочной перспективе.

#россия #экономика
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го декабря

    Почему???🙄 У хохлов в тви прям перемога аж при каждом прорыве трубы и трясучка с корчами и пеной изо рта что рашка вот-вот развалится. Все эти нафо и прочие хохлятские ботофермы аж носятся стадами вопя что всё и рашке ощипаный песец. И тут НЕ ОБРУШИТСЯ. Это какое е то предательство. Наверное путин купил диену и все там кремлёвские агенты. Вся надежда на латышскую гебушечку, что они объяснят работникам диены настоящую ситуацию в мире.

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