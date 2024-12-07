Tesla откроет первый в странах Балтии постоянный салон; где он будет находиться?

Гигант электромобилей «Tesla» делает еще один шаг в странах Балтии, выбирая Литву в качестве нового направления развития. Новый постоянный центр продаж и обслуживания Tesla откроется в Вильнюсе уже этой зимой. Это историческое событие, важное не только для авторынка нашей страны, но и для рынка недвижимости.

Tesla доверила поиск своей новой локации глобальной компании недвижимости JLL и ее партнерам в странах Балтии — 1Partner LT. Это агентство, расположенное в Литве, помогло найти идеальный объект. Новый центр будет работать ул. Я. Тышкевичюса. 26, Вильнюс, микрорайон Тракай Воке. Он займет площадь почти 1 квадратных метров и будет иметь просторную открытую парковку на 000 автомобилей.

В этом объекте будет работать не только торговый, но и центр технического обслуживания, обеспечивающий быстрое и удобное обслуживание водителей Tesla.

Гигант электромобилей «Tesla» делает еще один шаг в странах Балтии, выбирая Литву в качестве нового направления развития. Новый постоянный центр продаж и обслуживания Tesla откроется в Вильнюсе уже этой зимой. Это историческое событие, важное не только для авторынка нашей страны, но и для рынка недвижимости.

Tesla доверила поиск своей новой локации глобальной компании недвижимости JLL и ее партнерам в странах Балтии — 1Partner LT. Это агентство, расположенное в Литве, помогло найти идеальный объект. Новый центр будет работать ул. Я. Тышкевичюса. 26, Вильнюс, микрорайон Тракай Воке. Он займет площадь почти 1 квадратных метров и будет иметь просторную открытую парковку на 000 автомобилей.

В этом объекте будет работать не только торговый, но и центр технического обслуживания, обеспечивающий быстрое и удобное обслуживание водителей Tesla.

«Для нас было важно найти место, отвечающее высоким стандартам Tesla. Рассматривалось несколько локаций, но расположение на улице Й. Тышкевичюса отличалось отличной инфраструктурой, большим пространством для зарядных станций и возможностью удовлетворить все потребности клиентов Tesla», — говорит Викторас Рачковскис, руководитель 1Partner LT. Значение создания «Tesla» для литовского рынка недвижимости

По словам менеджера 1Partner LT, приезд Tesla в Литву – это не только начало нового бизнеса, но и важный сигнал для литовского рынка недвижимости.

«Чем больше всемирно известных имен выбирают Литву, тем более привлекательным становится наш рынок недвижимости для других международных инвесторов. Это отличный пример того, как международные компании могут положиться на местных специалистов, чтобы эффективно и быстро утвердиться на новых рынках», — добавляет В. Рачковскис.

По его словам, сотрудничество с Tesla было уникальным и вдохновляющим, а также очень плавным и быстрым.

«Мы верим, что центр Tesla в Вильнюсе станет не только новой точкой притяжения для любителей электромобилей, но и будет способствовать развитию еще более инновационного технологического подхода во всех странах Балтии», — делится Викторас Рачковскис. И добавляет, что в настоящее время в здании проводится реконструкция, которая поможет еще больше передать философию Tesla. Что отличает автосалоны Tesla

Можно сказать, что салоны Tesla не менее особенные, чем автомобили этой марки. Они известны во всем мире своим отличительным дизайном интерьера и исключительным обслуживанием клиентов. Вполне вероятно, что новый центр Tesla в Вильнюсе будет характеризоваться схожими аспектами.

Вот что представляют собой автосалоны Tesla:

Минималистичный дизайн. Каждый салон спроектирован очень просторным, поэтому автомобили становятся главным центром внимания. Доминируют чистые линии, белый, черный и красный цвета и инновационное освещение. Интерактивные решения. Повсеместно используются цифровые экраны и интерактивные стенды. Они помогают клиентам изучить особенности автомобилей и даже дают возможность адаптировать их под свои личные нужды. Внимание к экологии. Салоны зачастую оснащены развитой инфраструктурой для зарядки автомобилей и «чистым» сервисным центром. В нем нет ни дыма, ни масла, ни шума.

Первый автосалон Tesla – как все начиналось

По случаю открытия нового центра Tesla в Вильнюсе стоит вспомнить самый первый магазин этой компании. Он был открыт в 2008 году. в Калифорнии, Санта-Монике и стал символическим стартом электромобилей.

По словам архитекторов и дизайнеров интерьера этого магазина компании CCS Architecture, многие посетители были удивлены видимой из выставочного зала зоной обслуживания. Механики работали поварами на открытой кухне, целенаправленно подчеркивая ценности прозрачности Tesla.

Этот магазин стал примером для сегодняшних престижных автосалонов Tesla. К ним относятся центр Сан-Франциско, расположенный в историческом здании Chevrolet, и футуристический магазин на Филиппинах, открытие которого запланировано на 2024 год. в ноябре.