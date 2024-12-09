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Не дождались Rail Baltica: по маршруту Вильнюс – Рига – Таллин запускают поезда 1

Бизнес
Дата публикации: 09.12.2024
BB.LV
Не дождались Rail Baltica: по маршруту Вильнюс – Рига – Таллин запускают поезда
ФОТО: пресс-фото

В начале следующего года будет запущено железнодорожное пассажирское сообщение Вильнюс – Рига – Таллин, сообщили bb.lv в латвийской компании «Пассажирский поезд».

Пассажирские железнодорожные операторы Латвии, Эстонии и Литвы — "Vivi", "Elron" и "LTG Link" — начали согласование графиков движения поездов, чтобы с начала следующего года предоставить пассажирам возможность полноценно путешествовать на поездах между странами Балтии.

Планируется, что согласованный маршрут, соединяющий столицы Балтийских государств, станет доступен с 6 января.

Изначально маршрут будет осуществляться с использованием поездов всех трёх операторов, с двумя пересадками: одной в Риге и другой в Валге. Время пересадок составит примерно 10–20 минут. В то же время продолжается работа по сокращению числа пересадок в будущем.

Общее время поездки от Вильнюса до Таллина составит около 10 часов. Для сравнения: на автомобиле поездка займет 7,5 часов.

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Планируемые остановки на маршруте Вильнюс – Рига – Таллин:

В Литве: Вильнюс, Кайшядорис, Йонава, Кейданы, Радвилишкис, Шяуляй, Йонишкис;

В Латвии: Елгава, Рига, Земитаны, Югла, Инчукалнс, Сигулда, Лигатне, Иерики, Цесис, Лоде, Валмиера, Стренчи, Лугажи;

В Эстонии: Валга, Элва, Тарту, Йыгева, Тамсалу, Тапа, Ылемисте, Китсекюла, Балтийский вокзал.

Более подробная информация о движении поездов, ценах на билеты и способах их приобретения будет доступна к концу декабря.

#поезд #rail baltica
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Комментарии (1)

  • S
    SeaWolf
    9-го декабря

    Лет 30 назад ходили поезда и не нужно было городить стиоительство новой магистрали,а просто востоновить сообщение нужно было!

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