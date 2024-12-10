Baltijas balss logotype

Не угадаете: стало известно, кем чаще всего работают в Латвии украинские беженцы 2

Бизнес
Дата публикации: 10.12.2024
LETA
Не угадаете: стало известно, кем чаще всего работают в Латвии украинские беженцы

В начале декабря латвийскими налогоплательщиками было более 10 тысяч украинских граждан, бежавших от войны.

Они являются самозанятыми либо работают по найму, в основном в сегментах, где зарплаты далеки от хороших, а условия труда тяжелые, сообщает LSM+.

Люди, которые недавно приехали в страну, недостаточно "вписались" и не выучили язык, работают там, где не очень хотят работать местные жители. Абсолютным лидером среди профессий является "уборщик/уборщица" - по данным Государственного агентства занятости (ГАЗ), 671 рабочее место уборщиков заполнено украинцами.

Поддерживать чистоту нужно не только в офисах, уборщики необходимы, например, в мастерских, супермаркетах и больницах. На этой работе, за некоторыми исключениями, платят не больше минимальной зарплаты, которая в этом году составляет 700 евро до уплаты налогов. И таких вакансий много - на данный момент 68.

"Помощникам" (вторая по численности группа трудоустроенных беженцев) предлагают больше - обычно зарплата превышает 1000 евро, предлагается даже 1500-1600 евро. Работодатели сообщили о нехватке 100 таких работников. "Кухонных работников" требуется 75, и зарплата у них начинается от 700 евро, хотя "по часам" можно заработать и более полутора тысяч.

Lsm.lv

#украинские беженцы #работа
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
8
10

Комментарии (2)

  • JD
    Janis Dombris
    10-го декабря

    Почему у людей презренное отношение к уборщикам? Самый недоцененный труд. Они куда полезней, чем клещи, сидящие в саэйме.

    88
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го декабря

    Почему "не угадаете"? Везде мигранты как правило начинают работать на низкоквалифицированной и малооплачиваемой работе, поскольку на такую есть вакансии и низкие требования. Тоже удивили.🤨

    51
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео