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В конце ноября безработица в Латвии осталась на уровне 5,1% 1

Бизнес
Дата публикации: 10.12.2024
LETA
В конце ноября безработица в Латвии осталась на уровне 5,1%

В конце ноября уровень зарегистрированной безработицы в Латвии, как и в конце октября, составил 5,1% от экономически активного населения, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В конце ноября 2024 года в ГАЗ было зарегистрировано 45 182 безработных, что на 293 человека больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 44 889 безработных.

Самым низким уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября по-прежнему был в Рижском регионе, где он составил 3,9% от числа экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в конце октября, а самый высокий уровень - 10,2% - сохранился в Латгальском регионе (-0,1 процентного пункта).

В Видземе и Земгале уровень зарегистрированной безработицы увеличился в ноябре на 0,2 процентных пункта, составив на конец месяца 5,2% и 5% экономически активного населения соответственно, а уровень зарегистрированной безработицы в Курземе увеличился на 0,1 процентного пункта до 5%.

В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,7% от численности экономически активного населения.

#безработица
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го декабря

    Реальная безработица более 25%, так что эти глупые цифры ничего не значат. Пусть опубликуют сколько не работает среди экономически активного населения.

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