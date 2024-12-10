В конце ноября безработица в Латвии осталась на уровне 5,1%

В конце ноября уровень зарегистрированной безработицы в Латвии, как и в конце октября, составил 5,1% от экономически активного населения, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В конце ноября 2024 года в ГАЗ было зарегистрировано 45 182 безработных, что на 293 человека больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 44 889 безработных.

Самым низким уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября по-прежнему был в Рижском регионе, где он составил 3,9% от числа экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в конце октября, а самый высокий уровень - 10,2% - сохранился в Латгальском регионе (-0,1 процентного пункта).

В Видземе и Земгале уровень зарегистрированной безработицы увеличился в ноябре на 0,2 процентных пункта, составив на конец месяца 5,2% и 5% экономически активного населения соответственно, а уровень зарегистрированной безработицы в Курземе увеличился на 0,1 процентного пункта до 5%.

В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,7% от численности экономически активного населения.