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Курьеры по доставке продуктов должны зарегистрироваться в ПВС до февраля 1

Бизнес
Дата публикации: 11.12.2024
BB.LV
Курьеры по доставке продуктов должны зарегистрироваться в ПВС до февраля

Курьеры по доставке продуктов должны зарегистрироваться до февраля

Курьерам по доставке продуктов необходимо зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) до 1 февраля 2025 года, сообщила агентству LETA руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания ПВС Винета Гринберга.

Она указала, что курьеры, которые не будут зарегистрированы в PVD, после 1 февраля не смогут получать заказы через платформы доставки продуктов и заниматься доставкой еды.

Также представитель ПВС отметила, что в настоящее время служба получает около 20 заявлений от курьеров ежедневно.

По словам Гринберги, на данный момент в ПВС зарегистрировались около 200 курьеров, работающих в сфере онлайн-доставки продуктов.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Арманд Краузе (СЗК) и генеральный директор ПВС Марис Балодис в начале ноября договорились, что курьеры по доставке продуктов должны быть зарегистрированы в ПВС.

Все лица, планирующие заниматься доставкой продуктов питания и готовых блюд конечному потребителю, должны заполнить заявку, которая доступна на сайте ПВС в разделе «Veidlapas», и подать её в ПВС лично или в электронном виде.

ПВС — это государственное учреждение под управлением Министерства сельского хозяйства, осуществляющее государственный надзор и контроль в области оборота продуктов питания и ветеринарной медицины.

#bolt #wolt
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го декабря

    Вот бюрократическая херабора...дармоедие..Что эта регистация даст реально? Мытые руки после сартира? Избавление от глистов и тубика у тех, у кого они есть? Лазанье лапищами в доставку, при желании??? Это прсто оправдание существования бесполезных дармоедов видом бесполезной деяльности. Никаких санитарных тебований ни на сайте pvd в заявке или у курьеров bolt я не нашел.

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