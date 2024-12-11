Курьеры по доставке продуктов должны зарегистрироваться в ПВС до февраля

Курьеры по доставке продуктов должны зарегистрироваться до февраля

Курьерам по доставке продуктов необходимо зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) до 1 февраля 2025 года, сообщила агентству LETA руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания ПВС Винета Гринберга.

Она указала, что курьеры, которые не будут зарегистрированы в PVD, после 1 февраля не смогут получать заказы через платформы доставки продуктов и заниматься доставкой еды.

Также представитель ПВС отметила, что в настоящее время служба получает около 20 заявлений от курьеров ежедневно.

По словам Гринберги, на данный момент в ПВС зарегистрировались около 200 курьеров, работающих в сфере онлайн-доставки продуктов.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Арманд Краузе (СЗК) и генеральный директор ПВС Марис Балодис в начале ноября договорились, что курьеры по доставке продуктов должны быть зарегистрированы в ПВС.

Все лица, планирующие заниматься доставкой продуктов питания и готовых блюд конечному потребителю, должны заполнить заявку, которая доступна на сайте ПВС в разделе «Veidlapas», и подать её в ПВС лично или в электронном виде.

ПВС — это государственное учреждение под управлением Министерства сельского хозяйства, осуществляющее государственный надзор и контроль в области оборота продуктов питания и ветеринарной медицины.