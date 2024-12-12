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В Латвии наконец-то нашли замену российским туристам 1

Бизнес
Дата публикации: 12.12.2024
BB.LV
В Латвии наконец-то нашли замену российским туристам

«Туризм оправился, гостей было больше», - как пишет Dienas Bizness, сфера гостиничного и ресторанного бизнеса — одни из немногих отраслей национальной экономики, которые не затронуты спадом ВВП, характерным для Латвии в III квартале сего года.

Более того, число посещений мест ночлега в последнем месяце сезона — сентябре — на 11,7% превысило аналогичный показатель в 2023 году. «В данный миг уже убедительно можно сказать, что общее число иностранных туристов больше, чем местных. Если вспомним время ограничений пандемии, то был миг, когда местный туризм фактически спас отрасль в целом».

По странам происхождения туристов особенных сюрпризов нет, лидируют Литва, Германия, Эстония, Великобритания, Финляндия. Россиян, ранее занимавших лидирующие позиции, ныне нет даже в первой десятке. В прошлом квартале гостиничный бизнес Латвии обслужил более миллиона гостей, каждый из которых в среднем провел у нас 1,8 ночи. «Из всех принятых гостей 605,7 тысяч или 59,6% были из-за рубежа, но 408,4 тысячи или 40,3% были латвийскими жителями».

#туристы
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    12-го декабря

    Слезки маленькой киски, эти ваши эйропейские туристы.

    52
    7

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