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Аренда машины за 1100 евро в месяц? Для Rail Baltica это нормально 1

Бизнес
Дата публикации: 13.12.2024
BB.LV
Аренда машины за 1100 евро в месяц? Для Rail Baltica это нормально

Ответственная за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) не видит ничего предосудительно в аренде легковых автомашин по 1100 евро/месяц за один автомобиль.

Это соответствует установленному в Латвии нормативному порогу затрат на представительские автомобили, сообщила LETA член правления EDzL Байба Зауре.

Она отметила, что техническое оснащение автомобилей, указанных в закупке, соответствует современным стандартам для новых машин. По словам Зауре, автомобили предназначены для осмотра строительных площадок за пределами города и будут использоваться сотрудниками профильных департаментов, а также руководством при необходимости.

Представители Министерства сообщения ранее заявили, что поручили правлению EDzL расторгнуть указанный договор аренды автомобилей. Также правление должно предоставить разъяснения о будущих мерах, чтобы избежать подобных ситуаций.

Согласно данным Электронной системы закупок (EIS), на объявленный EDzL конкурс по полной аренде автомобилей поступила только одна заявка от SIA Pilna servisa līzings на общую сумму 159 900 евро.

Заключенный договор предусматривает аренду четырех новых легковых автомобилей на три года, что составляет около 1100 евро за одну машину в месяц.

В технической спецификации указывалось, что автомобили должны быть оснащены вентиляцией передних сидений, кожаным многофункциональным рулем с подогревом, автоматической трехзонной системой климат-контроля, проекцией информации на лобовое стекло и другими функциями.

#rail baltica
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    13-го декабря

    А чего, нормальные машинки работягам. Уже машины работают? и чего уже прорабы ездят объекты осматривать на машинках с трехзоновым кондиционированием.

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