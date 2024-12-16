Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рабочая сила в Латвии дорожает быстрее, чем в среднем по ЕС 2 1670

Бизнес
Дата публикации: 16.12.2024
LETA
Изображение к статье: Рабочая сила в Латвии дорожает быстрее, чем в среднем по ЕС
ФОТО: LETA

Средние почасовые расходы на рабочую силу в Латвии в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 13,1%, продемонстрировав более стремительный рост, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Более стремительный рост расходов на рабочую силу в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2023 года зарегистрирован в Румынии (+17,1%), Хорватии (+15,1%) и Венгрии (+13,1%). В Литве расходы на рабочую силу выросли на 11,2%, а в Эстонии - на 8,6%.

Рост расходов на рабочую силу зарегистрирован во всех странах ЕС, кроме Греции, где они сократились на 2,6%.

Среднечасовые расходы на рабочую силу в ЕС в третьем квартале в годовом выражении увеличились на 5,1%, а в еврозоне - на 4,6%.

В промышленности средние почасовые затраты на рабочую силу в третьем квартале в годовом сравнении выросли на 5,3% в ЕС, а в еврозоне рост составил 4,6%. В Латвии в промышленности почасовые расходы на рабочую силу в июле-сентябре были на 12% выше, чем год назад, в Литве прирост составил 11%, а в Эстонии - 9,3%.

При этом в строительстве средние почасовые расходы на рабочую силу в июле-сентябре в годовом выражении увеличились на 5,5% в странах ЕС и на 5% - в еврозоне. В Латвии зарегистрирован рост расходов на 15%, в Литве - на 11,6%, а в Эстонии - на 6,3%.

В третьем квартале почасовые расходы на рабочую силу в сфере услуг в ЕС были на 4,9%, а в еврозоне - на 4,5% выше, чем годом ранее. В Латвии расходы на рабочую силу в секторе услуг в этот период выросли на 13,8%, в Литве - на 9,1%, а в Эстонии - на 7,5%.

Расходы на содержание рабочей силы формируются из расходов на заработную плату, премии и доплаты, а также из налоговых платежей и взносов социального страхования.

×
Читайте нас также:
#рабочая сила
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео