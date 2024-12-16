Средние почасовые расходы на рабочую силу в Латвии в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 13,1%, продемонстрировав более стремительный рост, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Более стремительный рост расходов на рабочую силу в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом 2023 года зарегистрирован в Румынии (+17,1%), Хорватии (+15,1%) и Венгрии (+13,1%). В Литве расходы на рабочую силу выросли на 11,2%, а в Эстонии - на 8,6%.

Рост расходов на рабочую силу зарегистрирован во всех странах ЕС, кроме Греции, где они сократились на 2,6%.

Среднечасовые расходы на рабочую силу в ЕС в третьем квартале в годовом выражении увеличились на 5,1%, а в еврозоне - на 4,6%.

В промышленности средние почасовые затраты на рабочую силу в третьем квартале в годовом сравнении выросли на 5,3% в ЕС, а в еврозоне рост составил 4,6%. В Латвии в промышленности почасовые расходы на рабочую силу в июле-сентябре были на 12% выше, чем год назад, в Литве прирост составил 11%, а в Эстонии - 9,3%.

При этом в строительстве средние почасовые расходы на рабочую силу в июле-сентябре в годовом выражении увеличились на 5,5% в странах ЕС и на 5% - в еврозоне. В Латвии зарегистрирован рост расходов на 15%, в Литве - на 11,6%, а в Эстонии - на 6,3%.

В третьем квартале почасовые расходы на рабочую силу в сфере услуг в ЕС были на 4,9%, а в еврозоне - на 4,5% выше, чем годом ранее. В Латвии расходы на рабочую силу в секторе услуг в этот период выросли на 13,8%, в Литве - на 9,1%, а в Эстонии - на 7,5%.

Расходы на содержание рабочей силы формируются из расходов на заработную плату, премии и доплаты, а также из налоговых платежей и взносов социального страхования.