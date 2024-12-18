Bloomberg: доля газа из России в ЕС снова начала расти

Дата публикации: 18.12.2024
Доля российского газа в импорте ЕС начала вновь расти после обвала, происшедшего после начала войны РФ против Украины в феврале 2022 года, сообщило в среду, 18 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Из них следует, что если в первом квартале 2022-го доля поставок из России составляла 34% (на втором месте была Норвегия, на которую приходилась четверть импорта), то уже ко второму кварталу 2023-го на российский газ приходилось 14% импортируемого ЕС топлива.

С этого момента, согласно данным ЕК, доля российского газа вновь стала расти и в первом квартале текущего года составила 19%. По поставкам в ЕС Россия уступает Норвегии (34%) и США (20%), однако обгоняет Алжир (13%) и совокупные поставки из Азербайджана, Катара, Великобритании и других стран (14%).

По данным аналитического центра Bruegel, в конце 2023 года импорт российского газа в ЕС в ценовом исчислении составлял около миллиарда долларов в месяц по сравнению с пиковым показателем в 16 млрд долларов ежемесячно в начале 2022 года. Транзит российского газа в Европу

Россия поставляет газ в Европу через Турцию и Украину. Контракт на транзит через украинскую территорию истекает в конце этого года, Киев не намерен его продлевать. Москва заявляла, что не отказывается от транзита через Украину.

Ключевые газовые компании ЕС накануне подписали декларацию с призывом продолжить газовый транзит, указав на угрозу для энергетической и экономической безопасности без этих поставок. Декларацию направят главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Ситуация осложняется из-за введенных США санкций против Газпромбанка, через которые шли расчеты за поставки газа так называемым недружественным странам. Ограничения вступают в силу 20 декабря.

Евросоюз уже обратился к США с просьбой рассмотреть возможность смягчения санкций против Газпромбанка. По сведениям Bloomberg, Брюссель и Вашингтон, в частности, обсуждают, следует ли разрешить платежи через люксембургскую «дочку» Газпромбанка либо использовать другие каналы. Турция и Венгрия также попросили у США исключения для них из санкций против ГПБ.

Президент России Владимир Путин после объявления санкций против Газпромбанка изменил порядок платежей. Он разрешил российским экспортерам газа учитывать в обязательствах по оплате поставок иностранными компаниями встречные требования к ним. Кроме того, указ главы государства допускает участие третьих лиц в процессе оплаты.

