Крупный латвийский банк объявил о том, что теперь будет работать по-новому

Дата публикации: 18.12.2024
LETA
С 2027 года банк "SEB" объединит три работающих в Балтии банка в один, с центральным офисом в Эстонии и филиалами в Латвии и Литве, сообщили представители банка "SEB".

Предполагается, что после получения необходимых одобрений органов финансового надзора каждой страны и Европейского центрального банка (ЕЦБ) новая юридическая структура банка будет действовать с начала 2027 года. Юридический адрес объединенного балтийского банка будет находиться в Эстонии, а филиалы - в Латвии и Литве.

В Банке Латвии в данной связи отметили, что решение о реорганизации "SEB" в странах Балтии путем объединения в 2027 году связано с бизнес-интересами группы "SEB" и призвано упростить юридическую структуру и модель управления.

При этом в Банке Латвии подчеркнули, что уже сейчас "SEB" в странах Балтии работает как единая группа, поэтому это решение не повлияет на клиентов "SEB banka" - привычные финансовые услуги и деятельность банка в Латвии сохранятся в нынешнем объеме.

"Объединение - это юридический процесс, который будет происходить постепенно, и о его ходе клиенты будут проинформированы. Аналогичным образом в Латвии сейчас действует латвийский филиал "Luminor Bank", - добавили в Банке Латвии.

Непосредственный надзор за деятельностью банка "SEB" и после реорганизации будет осуществлять ЕЦБ.

По размеру активов банк "SEB" является вторым крупнейшим банком Латвии, свидетельствует информация Банка Латвии. В прошлом году аудированная прибыль группы "SEB" в Латвии составила 152,4 млн евро.

(1)

