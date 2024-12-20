Среднегодовая инфляция в Латвии в следующем году может составить 2-2,6%, сообщили агентству LETA опрошенные банковские аналитики.

Главный экономист латвийского "Swedbank" Лива Зоргенфрейя заявила, что в 2025 году среднегодовая инфляция в Латвии достигнет уровня 2,6%.

Она отметила, что после 2024 года, который прошел под знаком резкого снижения затрат на энергию, в 2025 году расходы, связанные с жильем, включая коммунальные платежи, вероятно, останутся примерно на уровне текущего года. Цены на электричество в среднем за год, скорее всего, будут выше, чем в 2024 году, в то время как в ценах на отопление может сохраниться тенденция к снижению. Рост цен на топливо не ожидается, несмотря на увеличение акциза, так как аналитики прогнозируют, что мировые цены на нефть останутся на уровне конца 2024 года или даже ниже.

Зоргенфрейя также подчеркнула, что в следующем году с ростом акциза увеличатся цены на алкоголь, табак и безалкогольные напитки. Учитывая мировую динамику цен на продукты питания и рост заработной платы в Латвии, цены на продукты питания, скорее всего, продолжат расти.

Она добавила, что вмешательство в рыночные механизмы с целью искусственного снижения цен на продукты, например, установление потолка наценок, не является правильным решением.

«Такое вмешательство исказит конкурентную среду, может привести к дефициту отдельных товаров на полках магазинов и, вероятно, вызовет скачок цен после снятия ограничений. Кроме того, это станет ещё одним примером вмешательства латвийских политиков в частный сектор, что ухудшит впечатление инвесторов о деловой среде в нашей стране», - заявила Зоргенфрейя.

Она также отметила, что цены на услуги продолжат расти, поскольку, хотя темпы роста заработной платы несколько замедлятся, они останутся высокими.

Положительным сигналом для потребителей, по словам Зоргенфрейи, является продолжающееся более двух лет снижение цен на экспортные товары из Китая. Это уменьшает давление на цены различных импортируемых товаров в Латвии.

Экономист "Luminor Bank" Петерис Страутиньш заявил, что в следующем году среднегодовая инфляция в Латвии немного превысит 2%.

При этом он отметил, что в первые два месяца 2025 года рост цен будет более быстрым — около 3%, но в последующие месяцы, до лета, его будет сдерживать резкое снижение инфляции в секторе услуг.

«В первой половине прошлого года месячная инфляция в секторе услуг значительно превышала норму, что отражало стремительный рост заработной платы», - сказал Страутиньш, добавив, что с июля этого года инфляция в секторе услуг стабилизировалась, и больших скачков больше не ожидается.

Страутиньш также отметил, что из-за высокой базы в конце 2024 года инфляция на продукты питания всё ещё может быть выше среднего уровня. Основные надежды на снижение цен связаны с сегментом масел и жиров, благодаря хорошему урожаю оливок в 2024 году после засухи 2023 года. Возможно, немного снизятся и цены на сладости из-за корректировки завышенных цен на сахар в 2023 году.

Сценарий снижения цен в следующем году возможен также в сегменте овощей, если погодные условия будут благоприятными.

«Цены на овощи сейчас почти на 60% выше, чем в 2020 году, хотя столь значительного роста затрат на производство, вероятно, не произошло», - добавил он.

Экономист "Luminor Bank" отметил, что динамика цен на энергию в следующем году может быть благоприятной для потребителей, как и в этом году. Затраты на содержание жилья в течение года существенно не изменятся. Возможно небольшое снижение среднегодовых цен на отопление и электричество. Однако арендная плата продолжает расти и будет увеличиваться с ростом доходов. Также, скорее всего, вырастут цены на водоснабжение.

По словам Страутиньша, цены на товары длительного пользования в целом могут оставаться стабильными или даже снижаться, как это исторически наблюдалось. Этот эффект дополняет продолжающаяся коррекция избыточного роста цен, вызванного пандемией. Например, в ноябре цены на транспортные средства были на 4% ниже, чем годом ранее.

Эксперт по макроэкономике "SEB Bank" Дайнис Гашпуйтис в интервью агентству LETA прогнозировал, что среднегодовая инфляция в Латвии в 2025 году составит около 2%. В следующем году продолжат расти цены на продукты питания, коммунальные и медицинские услуги.

Он также отметил, что в конце 2024 года наблюдается волнообразный характер инфляции, который усилится в ближайшие месяцы. В декабре инфляция может достичь 3%, но затем вновь пойдет на спад.

«В настоящее время инфляция достигла уровня, который Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает достаточно низким, чтобы приносить выгоды низкой инфляции. Однако большинство населения придерживается другого мнения, и их восприятие инфляции остается высоким», - заявил Гашпуйтис.

Он добавил, что инфляцию по-прежнему сдерживают низкие цены на энергоносители, тогда как в остальных сегментах рост цен продолжается с разной скоростью. Особенно остро это воспринимается, когда рост касается продуктов питания, медицинских и коммунальных услуг.

«Хотя рост заработной платы способствует восстановлению покупательной способности, этот процесс идет крайне неравномерно. Поэтому не только в Латвии ощущается усталость, вызванная высокой инфляцией, что вызывает определённый резонанс в обществе. Это связано с тем, что, несмотря на низкую инфляцию, она всё равно означает дальнейший рост цен, а адаптация к достигнутым во время высокого уровня инфляции ценам ещё не завершилась», - отметил Гашпуйтис.

Он также предположил, что в ближайшее время установка на большее государственное вмешательство в ценообразование сохранится. Однако это скорее грозит увеличением бюрократической нагрузки и усложнением предпринимательской деятельности, хотя следовало бы двигаться в противоположном направлении. Основной риск для стабильности инфляции – возможная нестабильность цен на энергоносители, которая на данный момент не вызывает серьёзных опасений.

Главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис в интервью агентству LETA отметил, что в последние месяцы в Латвии наблюдается незначительное ускорение инфляции. Тем не менее прогнозируется, что в 2025 году инфляция будет колебаться около уровня 2%, что соответствует целевому показателю ЕЦБ.

«Мы прогнозируем, что в конце 2025 года инфляция в Латвии составит 2,2%. Ожидается, что с увеличением внутреннего потребления давление на средний уровень потребительских цен сохранится, особенно на продукты питания», - заявил Пургайлис.