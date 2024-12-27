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Газ в Европе резко подорожал после заявления Путина - Bloomberg 1

Бизнес
Дата публикации: 27.12.2024
BB.LV
Газ в Европе резко подорожал после заявления Путина - Bloomberg

Bloomberg: газ в ЕС подорожал на 5 % после слов Путина о транзите через Украину

Газ в Европе резко подорожал после слов Путина о возможностях транзита топлива через Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg

Фьючерсы на природный газ подскочили в пятницу на пять процентов (самый большой прирост за неделю) после того, как президент России Владимир Путин усомнился в вероятности заключения сделки по сохранению поставок в Европу через Украину. Стоимость топлива по индексу хаба TTF в Нидерландах выросла до 47,27 евро за мегаватт-час и превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров.

«Контракта [на транзит газа через Украину] нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет», — заявил российский лидер в беседе с журналистами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее отметил, что транзит российского газа через местную ГТС прекратится утром 1 января 2025 года. Ни «Нафтогаз», ни «Оператор ГТС Украины» не заинтересованы в продлении долгосрочного соглашения с «Газпромом».

#путин #газ
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    27-го декабря

    Все верят лживому Путину, странно, Зеленский такой честный и справедливый, а ему не верят.

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