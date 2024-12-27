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«Ищут трактористов, грузчиков, бульдозеристов. Как женщине найти работу в Латвии?» - печальная история Синтии 2

Бизнес
Дата публикации: 27.12.2024
BB.LV
«Ищут трактористов, грузчиков, бульдозеристов. Как женщине найти работу в Латвии?» - печальная история Синтии

Портал la.lv продолжает публиковать истории о работе в Латвии, найти которую, к сожалению, не всегда просто.

«С большим интересом прочитала ваши предыдущие истории о поиске работы. Слежу за этой темой и тоже могу подтвердить, что найти хорошо оплачиваемую работу на данный момент сложно. Мой предыдущий опыт работы был в офисе компании – административная работа, ведение бухгалтерского учета, отчетность.

Я закончила экономический факультет ЛУ (бакалавриат), это не значит, что я в жизни работаю только «ручкой». На данный момент диплом вуза не имеет значения конкурсах – большая часть конкурсов на работу проходит через знакомства. Опыт работы последние пять лет: уход за лежачими (смена подгузников, гигиена, кормление, уход, подъем), уход за онкологическими больными, другая отрасль - уборка гостевых домов, гостиниц, квартир, частных домов. Я заменила «работу ручкой» совершенно другими работами. Гостиничный бизнес (по крайней мере, в моем случае) был более выражен летом, поэтому дополнительно, по возможности, я занималась уходом за лежачими людьми.

Я хочу работать только в Латвии и, следуя рынку труда (nva, cvmarket и т. д.), хочу официально работать в одной отрасли. Большим спросом пользуются специалисты мужской сферы – трактористы, бульдозересты, операторы погрузчиков. Как женщине найти работу в Латвии? На конкурсах, которые публикуются путем отправки CV и писем-заявок - в основном не отвечают.

Пример: начиная с ноября на вакансию бухгалтера в строительную компанию (строительный вагончик в сельском округе), звоню менеджеру - необходимо знание Excel, договариваемся, что завтра можем созвониться, на следующий день он коротко отвечает: «Ты нам не подходишь!» Не видя, не проверяя знаний – оценивает на расстоянии...Проходит около 4 дней, та же компания снова публикует новое объявление. Такова реальность в Латвии».

Портал спросил экономиста Петериса Страутиньша, как он оценивает то, что говорит женщина. Статистика и данные правда доказывают, что «мужские» профессии наиболее востребованы и женщинам сейчас труднее найти работу?

«В настоящее время уровень безработицы среди мужчин в Латвии выше, чем среди женщин. Эта разница в доле всего населения в возрасте 15-74 лет, или 2,3 процентных пункта, является самой большой среди стран ЕС, средний показатель по ЕС составляет всего 0,3 процентных пункта.

В расчете на экономически активное население мы делим первое место с Люксембургом. Доля ищущих работу среди экономически активных женщин в 3 квартале текущего года составила 5,4%, а среди мужчин 7,9%.

Я думаю, что это во многом объясняется кризисом в двух отраслях, в которых среди занятых очень высокая доля мужчин, аж до 9/10, а именно в строительстве и на транспорте. С другой стороны, быстро развиваются медицина и бизнес-услуги, где работает больше женщин.

При этом уровень занятости выше среди мужчин – 66,7% и 62% соответственно. Главным образом это определяется тем, что женщины больше времени уделяют детям и работе по дому», - указал экономист.

#работа
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Комментарии (2)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    28-го декабря

    И ещё заметил одну интересную вещь. В Латвии платить не хотят, но запросы у них к сотрудникам при приёме, как для астронавтов,права, иностранные языки,высшее образование и тд, и это чутьли не на склад грузчиком или подсобником на стройку, кирпичи перекладывать.. В корень оборзевшие!

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  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    28-го декабря

    Сталкивался в схожими ситуациями.. Один из случаев, было объявление (я сертифицированный охранник, с стажем всесторонним, гражданин Латвии имею категорию лат языка и в том числе английского) было объявление нужен охранник :в такую-то фирму, обязанности такие то такие-то:счел что мне подходит, отправил СV, не ответа не было не привета, а это объявление так и стоит там уже не один месяц (недавно ради интереса смотрел залазил, ещё типо актуально до сих пор) И вопрос, в чем проблема? Такое ощущение, что эти работодатели тупо что-то мутят!!

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