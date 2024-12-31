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Состояние Петра Авена за последний год сильно увеличилось - Bloomberg 1

Бизнес
Дата публикации: 31.12.2024
BB.LV
Состояние Петра Авена за последний год сильно увеличилось - Bloomberg
ФОТО: LETA

Несмотря на санкции Европейского Союза (ЕС), состояние российского и латвийского миллиардера, гражданина двух стран Петра Авена, за этот год увеличилось на 1,42 миллиарда долларов США (1,36 миллиарда евро) и достигло 7,38 миллиарда долларов, указано в списке самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index (Индекс миллиардеров Bloomberg), пишет ЛЕТА.

Через базирующуюся в Люксембурге холдинговую компанию LetterOne Авен является совладельцем европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea, международной компании мобильной связи Veon, крупнейшей турецкой компании мобильной связи Turkcell и других предприятий в сфере здравоохранения и технологий.

Состояние Авена основано на сделке 2013 года, когда восемь российских миллиардеров и базирующаяся в Лондоне энергетическая компания BP продали акции совместного предприятия TNK-BP крупнейшей российской нефтяной компании Роснефть. В результате сделки Авен получил 1,9 миллиарда долларов США, дополнительно к почти 1,3 миллиарда долларов, которые он получил в виде дивидендов от компании в 2004–2012 годах.

В индексе Bloomberg Billionaires Index Авен занимает 395-е место. Первую тройку из 500 самых богатых людей мира составляют технологические предприниматели Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.

Авен также имеет гражданство Латвии и с момента вторжения России в Украину в 2022 году проживает в Латвии вместе с семьей.

На Авена наложены санкции ЕС, США, Великобританией и рядом других стран, поскольку эти государства считают его близким к российскому президенту Владимиру Путину и обслуживающим интересы Кремля, включая российскую агрессию в Украине.

Однако Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС о наложении санкций на Авена от 28 февраля 2022 года. Суд признал, что хотя аргументы Совета ЕС указывают на определенную связь Авена с Путиным или лицами из его окружения, они не доказывают, что Авен поддерживал действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, либо что он оказывал материальную или финансовую поддержку российским чиновникам, ответственным за аннексию Крыма.

Тем не менее судебное разбирательство по делу о санкциях еще продолжается.

Авен, родившийся в Москве в 1955 году в семье советского профессора в области компьютерной инженерии, получил степень доктора экономики в Московском государственном университете. В 1989 году он переехал в Австрию, а в 1991 году после распада Советского Союза вернулся в Россию, где стал министром внешнеэкономических связей. В 1992 году он ушел из правительства, а годом позже создал консалтинговую компанию и начал партнерство с Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым в рамках создания Альфа-Банка.

#петр авен
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    31-го декабря

    Ответ на вопрос -"Кому выгодна война?" ищите в списках миллиардеров Bloomberg и Forbes.

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