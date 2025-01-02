«airBaltic» хочет еще государственных денег

Текущие облигационные обязательства и процентные ставки по ним не являются приемлемыми для долгосрочной деятельности Латвийской национальной авиакомпании «airBaltic», поэтому дополнительные капитальные вложения со стороны государства, скорее всего, неизбежны, - пишет в LinkedIn Клавс Васкс, председатель правления «airBaltic».

Для выполнения обязательств и достижения стратегических целей «airBaltic» не может продолжать работать с отрицательным капиталом, накопленным годами, говорит Васкс, добавляя, что поэтому дополнительные капитальные вложения со стороны государства, скорее всего, неизбежны, если только государство не будет готово полностью отказаться от своих инвестиций в пользу других инвесторов.

Васкс также отмечает, что даже в этом случае сумма, необходимая для устойчивого развития компании, может оказаться недостаточной, если только такое инвестирование не произойдет в рамках процесса первичного публичного размещения (IPO) акций, что позволило бы достичь необходимого объема капитала, предусмотренного бизнес-планом.

При этом Васкс пишет, что на данный момент ближайшей датой IPO «airBaltic» является весна 2025 года, в зависимости от времени заключения окончательного соглашения со стратегическим инвестором и ситуации на финансовом рынке. Однако Васкс признает, что время – не союзник «airBaltic».

Также Васкс признает, что переговоры со стратегическим инвестором, который задумывался одновременно и как валидатор бизнес-модели «airBaltic», и как промоутер процесса IPO, прошли не так гладко, как ожидалось. Васкс отмечает, что привлечение такого инвестора является не только значительной финансовой поддержкой капитала компании, но и служит важным подтверждением деятельности компании и возможностей будущего роста.

Председатель правления «airBaltic» отмечает, что «ни одна компания в мире не котировалась на фондовой бирже без четких амбиций роста, четко определенных стратегий и способной управленческой команды, внушающей доверие инвесторов».

По словам Васкса, «airBaltic» соответствует этим критериям, но для обеспечения успеха необходимо единое видение и направление цели всех участвующих сторон. Васкс также поясняет, что влияние авиакомпании на латвийскую экономику выходит далеко за рамки ее операционной деятельности. Вклад «airBaltic» в кровообращение латвийской экономики, как главного стимулятора экономического роста, экспортного потенциала и региональных связей, незаменим, подчеркивает Васкс.

Он указывает, что построить и развивать сильную компанию гораздо дольше и сложнее, чем суметь разрушить ее за короткое время, приняв необдуманные или краткосрочные политически мотивированные решения.