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Литва предложит Эстонии и Латвии построить совместную электростанцию 1

Бизнес
Дата публикации: 02.01.2025
BB.LV
Литва предложит Эстонии и Латвии построить совместную электростанцию

Литва предложит Латвии и Эстонии построить совместную электростанцию, заявил в четверг министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского министра приводит LRT.

По его словам, Литва предлагает построить электростанцию для обеспечения гибкого производства электроэнергии и энергетической безопасности.

"В идеале, если мы достигнем такого соглашения с Латвией и Эстонией, это может быть новая электростанция. В случае с региональными проектами у нас есть ряд вызовов в плане переговоров с региональными партнерами", – сказал Вайчюнас.

Он добавил, что сейчас Литва находится "на стадии инициирования этого вопроса". Министр не раскрыл больше деталей потенциального проекта.

"Я не могу пока говорить о технологии или о месте расположения, потому что мы должны сначала услышать мнение Латвии и Эстонии", – указал Вайчюнас.

Он также отметил, что поскольку Литва, Латвия и Эстония находятся на общем энергетическом рынке, "было бы рационально принимать такие решения на региональном уровне".

Напомним, в июле министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

#электричество
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го января

    О ядерке думаете? Не угольную же и не гидро. Это как слону дробина для трёх стран. Ну и стоило игналину закрывать тогда? Опять, жопошники, народ обложите поборами на мегопроект с рэилбалтиком не расхлебавшись...

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