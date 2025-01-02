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Тяжелые времена: эксперты озвучили прогноз для Латвии на 2025 год 2

Бизнес
Дата публикации: 02.01.2025
LETA
Тяжелые времена: эксперты озвучили прогноз для Латвии на 2025 год
ФОТО: dreamstime

Слабый, немощный, вялый - слова, которые можно было услышать чаще всего, когда говорили о состоянии экономики Латвии в прошлом году.

В стагнации находилась и вся Европа, где расположены важные для нас экспортные рынки. Активность народного хозяйства продолжали сдерживать все еще высокие процентные ставки, которые удерживали людей от больших трат, а предпринимателей - от инвестиций. Еще один сдерживающий фактор - опасения, связанные с геополитической ситуацией. Для латвийского бизнеса это означало попытки искать счастья в далеких странах.

Вторжение России в Украину и развитие событий, новоизбранный президент США Дональд Трамп и возможные торговые войны - есть множество неизвестных факторов, но в целом в следующем году должен быть рост, считают в федерации дереворобрабатывающей промышленности. В этой отрасли, за исключением лесовладельцев и производителей фанеры, наступили довольно тяжелые времена. В будущем ситуация должна стать лучше, но позитивных новостей для потребителей не так много.

В продуктовых магазинах также не ожидается ничего обнадеживающего. И без того высокие цены на продукты питания, вероятно, продолжат расти. Интересные тенденции в последнее время наблюдаются в молочной отрасли, где цены на сливочное масло на прилавках стремительно растут.

Суммируя прогнозы экономических аналитиков, можно предполагать, что средняя инфляция в этом году достигнет как минимум 2%, но ее значительно опередит все еще сильное повышение заработной платы, которое в этом году может составить от 6% до 8%. В этом году ВВП Латвии может вырасти примерно на 2%. Очевидно, что ничего радужного с точки зрения экономического роста не прогнозируется. В таких условиях предприниматели ждут от политиков активных действий, как по сокращению госрасходов, так и по борьбе с бюрократией.

TV3.lv

#экономика
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    2-го января

    С чего рост ВВП, если, количество рабочих мест сокращается. При условии оплаты налогов от месячной минималки, несмотря на реальное отработанное количество времени будет сокращать работников, как с ружья, соответственно фирмы закрываться ВВП падать.

    24
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    2-го января

    На бумаге всё выглядит прилично, но бумага стерпит всё. И враньё политиков и их статистов...

    43
    1

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