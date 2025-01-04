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«Нас считают идиотами?» Наша авиакомпания сокращает рейсы из-за нехватки самолетов, а австрийская объявляет, что будет брать в аренду самолеты «airBaltic». 1

Бизнес
Дата публикации: 04.01.2025
BB.LV
«Нас считают идиотами?» Наша авиакомпания сокращает рейсы из-за нехватки самолетов, а австрийская объявляет, что будет брать в аренду самолеты «airBaltic».

На этой неделе в СМИ уже широко сообщалось, что из-за незапланированного длительного ремонта двигателей самолетов «airBaltic» в этом летнем сезоне не будет трех самолетов. Из-за этого компания отменила 4670 рейсов, что в общей сложности затронет около 67 тысяч пассажиров.

Полеты будут отменены из-за внепланового продления технического обслуживания двигателей их производителем «Pratt & Whitney». Неспособность производителя двигателей обеспечить своевременное техническое обслуживание двигателей отразилась и на парке Airbus A220-300 авиакомпании «airBaltic», что вынудило авиакомпанию скорректировать маршрутную сеть и график полетов в летний сезон со всех своих баз. Пока все понятно, но пользователи соцсетей заметили досадное совпадение – в то же время компания «Austrian Airlines» объявила об аренде самолетов у «airBaltic».

Сообщается, что «Austrian Airlines» расширяет свой флот к следующему летнему сезону 2025 года, взяв в аренду три самолета Airbus A220-300 с экипажем. Самолеты будут эксплуатироваться латвийской авиакомпанией «airBaltic», что повысит гибкость и пропускную способность австрийской авиакомпании. Что об этом думают в народе?

«Эпично. 2 января «airBaltic» сокращает маршруты и рейсы из-за нехватки трех самолетов. В то же время «Austrian Airlines» объявляет, что берет в аренду 3 самолета с экипажами «airBaltic». Гаусс, вероятно, считает нас и наше правительство идиотами, что Виктор Валайнис?», - пишет в соцсетях Илзе.

«Тогда кто же мы сами, если мы позволили довести Латвию до такой ситуации и продолжаем лениво наблюдать, как наглые, безответственные людишки продолжают разрушать страну?», - недоумевает один из пользователей в комментариях.

«Нет, все вышеперечисленные идиотами считают нас и так к нам относятся. Надо сказать, что заслуженно, ведь мы сами их избрали. Шах и мат», - пишет другой.

#airbaltic
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    4-го января

    Наверное, потому что, почем аренда этих самолетов и сколько, там денег идет в Айр Балтик, а сколько на сторону, никто проверить не может. А население все оплатит. Дерьмо вопрос социалка, больницы, лучше 2 млрд. из бюджета в Айр Балтик.

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