"Без этой помощи все развалится моментально, потому что война – это очень дорого".

Украина выигрывает экономическую войну с Россией, пишет ведущее экономическое издание мира – британский журнал The Economist.

По его данным, украинская экономика остается на четверть меньше, чем до полномасштабной войны, однако впервые с начала вторжения России по ключевым показателям выглядит здоровее, чем российская. The Economist делает такой вывод, опираясь на данные о ВВП и ключевой ставке, установленной Центробанками двух стран. ВВП Украины, согласно прогнозам по итогам года, должен вырасти на 4%, несмотря на постоянные удары армии РФ, в том числе по энергетической инфраструктуре страны.

В России же рост ВВП в уходящем году может составить лишь от 0,5 до 1,5 процента. Ключевая ставка в Украине весь этот год снижалась и только 13 декабря была повышена на 0,5 процента – до 13,5. В России она в этом году выросла с 16 до 21%.

Насколько корректно опираться на ключевую ставку и рост ВВП, сравнивая экономическую ситуацию России и Украины? Такие сравнения имеют свои ограничения, считают эксперты. "Учетная ставка – это то, что как раз спрятать нельзя, потому что это реакция на что-то. Можно скрывать множество статистики, поэтому ставка – показательный момент. Понятно, что это не всеобъемлющая аналитика и не претендует, наверное, на исследовательский уровень, но это, в принципе, очень правильный подход", – объяснил в эфире Настоящего Времени Сергей Фурса, украинский инвестиционный банкир, финансовый аналитик. Ключевая ставка в России сейчас составляет 21%, что является прямым следствием военной экономики, отмечает аналитик.

"Мы привыкли считать, что они могут воевать бесконечно, Путин перевел все на военные рельсы, и экономика работает, – отмечает Фурса. – Но оказывается, что это вообще не работает или, по крайней мере, работает очень короткий промежуток времени, а потом за все приходится платить".

Для сравнения: Украина получает финансовую поддержку от Запада, что предотвращает деструктивные процессы, говорит инвестбанкир.

"Благодаря поддержке западных партнеров вам не надо печатать деньги, условно говоря. В Украине денег в обороте стало больше, но это деньги, которые подтверждаются резервами Центрального банка, это деньги, которые заходят физически в страну от Запада", – подчеркивает эксперт. Рост ВВП Украины в 2024 году на 4% также объясняется восстановлением экспортных маршрутов.

"В 2023 году порты Большой Одессы не работали полноценно, в результате не мог нормально работать металлургический сектор. Сейчас порты Большой Одессы заработали, заработал полноценный экспорт, заработал транспорт – та же самая "Укрзалізниця" везет это все, – перечисляет Фурса. – Много побочных отраслей заработало, и это является основным драйвером экономики Украины в этом году, плюс ВПК, который, может быть, какой-то один процент в этом году дает".

Тем не менее экономика Украины остается полностью зависимой от внешней помощи. "Без этой помощи все развалится моментально, потому что война – это очень дорого. <...> Половина бюджета, который сейчас есть в Украине, – это деньги западных партнеров. Вся социалка, все абсолютно, кроме финансирования сектора обороны, – это все деньги западных партнеров. Не будет их – все развалится", – считает Фурса.

Украинский бюджет делится на две части, объясняет эксперт: военные нужды финансируются за счет внутренних налогов, тогда как на социалку, пенсии и зарплаты учителей деньги поступают из США и ЕС. "Третий год противостояния России стал возможен только благодаря поддержке Запада", – подытоживает экономист.