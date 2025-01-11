Колумбия произвела почти 14 миллионов мешков кофе в 2024 году, что является лучшим показателем за последние 5 лет

Производство кофе в Колумбии на конец 2024 года приблизилось к 14 миллионам 60-килограммовых мешков, сообщила в среду Национальная федерация производителей кофе Колумбии (FNC), отметив, что это лучший урожай с 2019 года.

Согласно данным FNC, производство в 2024 году составило 13,99 миллионов 60-килограммовых мешков, что почти на 23% больше, чем 11,34 миллионов мешков в 2023 году.

Этот показатель является лучшим с урожая 2019 года, когда было достигнуто 14,7 миллионов 60-килограммовых мешков.

«С оптимизмом и удовлетворением за выполненный долг мы наблюдаем рост на 24% по сравнению с 2023 календарным годом, тем самым сохраняя путь роста, который мы проделали с 2023 года», - написал в своем аккаунте генеральный директор Национальной федерации производителей кофе (FNC) Герман Бахамон.

Руководитель подчеркнул, что этот показатель был достигнут благодаря усилиям, предпринятым кофейными производителями в области обновления, удобрения и роста распространения устойчивых сортов, которые, по словам Бахамона, «являются и будут являться ключом к росту производства с твердой целью устойчивого выращивания кофе для производителя на основе продуктивности».

С другой стороны, Бахамон сообщил, что урожай зерен достиг предварительной стоимости в 16 миллиардов песо (около 3,694 миллиарда долларов в пересчете на сегодня).

Кроме того, в декабре урожай увеличился на 47% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, составив в общей сложности 1,79 миллионов 60-килограммовых мешков.

Что касается экспорта, то, по предварительным данным, Колумбия поставила на международный рынок 12,3 миллионов мешков по сравнению с 10,5 миллионов мешков в 2023 году, что означает рост на 16%.

Колумбия является крупнейшим в мире производителем очищенного мягкого кофе арабика, от деятельности которого зависят средства к существованию около 560 000 сельских семей.