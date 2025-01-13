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Goldman Sachs предсказала резкий рост курса доллара 1

Бизнес
Дата публикации: 13.01.2025
BB.LV
Goldman Sachs предсказала резкий рост курса доллара
ФОТО: Global Look Press

Goldman Sachs: В начале 2025 года доллар подорожает примерно на пять процентов.

Сильная экономика США и более высокие тарифы обеспечат в начале 2025 года рост курса доллара на пять процентов. Такой прогноз Goldman Sachs Group Inc. опубликовало издание Bloomberg.

При этом отмечается, что обещанные избранным президентом США Дональдом Трампом тарифы могут разжечь инфляцию и сорвать смягчение денежно-кредитной политики, проводимое Федеральной резервной системой. Кроме того, ожидается, что оптимизм в отношении американской валюты укрепится после того, как были опубликованы данные о резком росте занятости. Это свидетельствует об устойчивости рынка труда США и повышает перспективы доллара относительно евро и других валют.

В феврале 2024 года аналитики инвестиционного банка Citi также предсказывали скачок курса доллара на пять процентов в случае победы Трампа на выборах президента США. Аналогичная динамика наблюдалась в 2016 году, когда он уже занимал кресло главы Белого дома.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    14-го января

    Это те, которые экономику Латвии определили в А+, или те, которые экономику Украины оценили в два раза круче, чем экономику России

    1
    0

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