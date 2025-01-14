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«Демографические» показатели бизнеса снова в минусе 1

Бизнес
Дата публикации: 14.01.2025
LETA
«Демографические» показатели бизнеса снова в минусе

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT", пишет Dienas Bizness.

В 2024 году в Латвии было зарегистрировано 9320 новых предприятий, что на 6,25% больше, чем в 2023 году, а ликвидировано 9432 предприятия, что на 20,3% больше. Несмотря на то, что в прошлом году ликвидированных компаний было больше, чем новых, это второй самый низкий показатель за последние десять лет - меньше ликвидированных предприятий было только в 2023 и 2014 годах.

Как отмечает член правления "Lursoft IT" Айнарс Брувелис, в 2024 году наметилась положительная тенденция в плане регистрации новых предприятий - после трех лет непрерывного сокращения их количества наблюдается рост регистраций, при этом самый высокий за последние пять лет.

"Однако, несмотря на это, из-из ликвидаций в целом количество активных предприятий в стране сократилось - на 1 января 2025 года насчитывалось 181 446 юридически активных (зарегистрированных и не ликвидированных) субъектов (компаний)", - отметил Брувелис.

По данным "Lursoft IT", в прошлом году было зарегистрировано 26 предприятий с капиталом более 1 млн евро. Как и в другие годы, в 2024 году самой популярной организационно-правовой формой коммерческой деятельности было общество с ограниченной ответственностью (8206), на втором месте - индивидуальный предприниматель (962). В прошлом году также было зарегистрировано 11 акционерных обществ.

Общий уставной капитал зарегистрированных в 2024 году предприятий на момент регистрации составлял 266,83 млн евро, а к концу года увеличился до 358,59 млн евро. В 2023 году общий уставной капитал новых компаний на момент регистрации составлял 111,28 млн евро, а к концу года вырос до 387,87 млн евро.

#бизнес
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    14-го января

    С таким стараниями правителей и их цепных собак ВИД, скоро совсем никого не останется. Либо закроются, либо уйдут за границу.

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