Курьеры на «убитых» машинах с номерами соседей на дорогах Латвии. Что происходит?

Жители заметили, что на улицах Риги появляются потрепанные автомобили с литовскими и эстонскими номерами, на которых ездят иностранные курьеры, доставляющие продукты, передает TV3.

Жители обеспокоены тем, что на улицах Риги все чаще можно увидеть автомобили с эстонскими и литовскими номерами в очень плохом техническом состоянии. Курьеры, работающие с продуктами питания, используют их для поездок и «парковки» везде, где только можно.

В будний вечер в центре Риги, напротив торгового центра Барона, на той стороне улицы, где парковка запрещена, остановился побитый автомобиль. Эстонские номерные знаки. Двое курьеров из-за границы в машине. Водитель утверждает, что берет машину в аренду, но не раскрывает, у кого именно.

«Можно арендовать посуточно, но я не арендую посуточно. (Вопрос: По неделям, по месяцам?) Это зависит от того, сколько нужно. (Вопрос: Знаете ли вы имя арендодателя или название компании?) Нет, но это латышское слово. У меня есть контракт на телефоне. «Но телефон разрядился», - сказал журналистам водитель.

Основные принципы бизнеса по доставке еды не изменились. Чем дешевле транспорт, тем выше прибыль курьера. А арендовать такие автомобили в Риге можно всего за семь евро в день. Если еще есть номерной знак иностранного государства, вам, вероятно, не придется беспокоиться о штрафах, если поймают за незаконной парковкой.

Если в прошлом году в топе схем были номерные знаки списанных автомобилей из Финляндии, чтобы прикрыться и избежать штрафов за неправильную парковку или другие нарушения, то теперь жители заметили, что и на других старых и ржавых машинах стоят литовские и эстонские номера.

«Закон гласит, что на таких можно передвигаться только в течение трех месяцев. Если транспортное средство используется более трех месяцев, его необходимо перерегистрировать в Латвии, включая все мероприятия — технический осмотр, OCTA и т. д. Учитывая, что границы между странами Евросоюза открыты, зафиксировать момент въезда автомобиля на территорию Латвии, конечно, невозможно. (Вопрос: То есть государство рассчитывает на добросовестность водителя?) С 1 января этого года все автомобили, зарегистрированные в третьих странах, должны быть задекларированы для использования в Латвии, в противном случае грозит административный штраф», - говорит Мартиньш Малмейстерс, представитель CSDD.

В полиции поясняют, что в начале прошлого года, получив информацию о технически неисправных автомобилях, используемых доставщиками еды, сотрудники правоохранительных органов провели проверки, после которых количество таких автомобилей, как сообщается, сократилось.

«После проведения проверок в течение длительного периода времени было обнаружено, что подобные транспортные средства уже не так часто участвовали в дорожном движении. Государственная полиция продолжает проводить ежедневные проверки различных участников дорожного движения, в том числе уделяя повышенное внимание этой группе участников дорожного движения», - поделилась Лига Багдоне, представитель госполиции.

Полиция и CSDD обещают снова провести рейды для проверки автомобилей, которыми управляют курьеры по доставке продуктов питания, которые зачастую — по крайней мере визуально — выглядят в очень плохом состоянии.