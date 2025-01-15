Baltijas balss logotype

Курьеры на «убитых» машинах с номерами соседей на дорогах Латвии. Что происходит? 2

Бизнес
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
Курьеры на «убитых» машинах с номерами соседей на дорогах Латвии. Что происходит?

Жители заметили, что на улицах Риги появляются потрепанные автомобили с литовскими и эстонскими номерами, на которых ездят иностранные курьеры, доставляющие продукты, передает TV3.

Жители обеспокоены тем, что на улицах Риги все чаще можно увидеть автомобили с эстонскими и литовскими номерами в очень плохом техническом состоянии. Курьеры, работающие с продуктами питания, используют их для поездок и «парковки» везде, где только можно.

В будний вечер в центре Риги, напротив торгового центра Барона, на той стороне улицы, где парковка запрещена, остановился побитый автомобиль. Эстонские номерные знаки. Двое курьеров из-за границы в машине. Водитель утверждает, что берет машину в аренду, но не раскрывает, у кого именно.

«Можно арендовать посуточно, но я не арендую посуточно. (Вопрос: По неделям, по месяцам?) Это зависит от того, сколько нужно. (Вопрос: Знаете ли вы имя арендодателя или название компании?) Нет, но это латышское слово. У меня есть контракт на телефоне. «Но телефон разрядился», - сказал журналистам водитель.

Основные принципы бизнеса по доставке еды не изменились. Чем дешевле транспорт, тем выше прибыль курьера. А арендовать такие автомобили в Риге можно всего за семь евро в день. Если еще есть номерной знак иностранного государства, вам, вероятно, не придется беспокоиться о штрафах, если поймают за незаконной парковкой.

Если в прошлом году в топе схем были номерные знаки списанных автомобилей из Финляндии, чтобы прикрыться и избежать штрафов за неправильную парковку или другие нарушения, то теперь жители заметили, что и на других старых и ржавых машинах стоят литовские и эстонские номера.

«Закон гласит, что на таких можно передвигаться только в течение трех месяцев. Если транспортное средство используется более трех месяцев, его необходимо перерегистрировать в Латвии, включая все мероприятия — технический осмотр, OCTA и т. д. Учитывая, что границы между странами Евросоюза открыты, зафиксировать момент въезда автомобиля на территорию Латвии, конечно, невозможно. (Вопрос: То есть государство рассчитывает на добросовестность водителя?) С 1 января этого года все автомобили, зарегистрированные в третьих странах, должны быть задекларированы для использования в Латвии, в противном случае грозит административный штраф», - говорит Мартиньш Малмейстерс, представитель CSDD.

В полиции поясняют, что в начале прошлого года, получив информацию о технически неисправных автомобилях, используемых доставщиками еды, сотрудники правоохранительных органов провели проверки, после которых количество таких автомобилей, как сообщается, сократилось.

«После проведения проверок в течение длительного периода времени было обнаружено, что подобные транспортные средства уже не так часто участвовали в дорожном движении. Государственная полиция продолжает проводить ежедневные проверки различных участников дорожного движения, в том числе уделяя повышенное внимание этой группе участников дорожного движения», - поделилась Лига Багдоне, представитель госполиции.

Полиция и CSDD обещают снова провести рейды для проверки автомобилей, которыми управляют курьеры по доставке продуктов питания, которые зачастую — по крайней мере визуально — выглядят в очень плохом состоянии.

#бизнес #за рулем
8
1

Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    16-го января

    Пипец жители Латвии заметили:)) ну так и платите им больше будут на новых тесах вам пиццу привозить:)) Латыши как всегда кого то сдать, и где-то одолжить:)))) зато рождаемость в гору. , чего вы волнуетесь ? Лет 20 и латышский язык вообще исчезне

    3
    0
  • JL
    Janina LV
    16-го января

    Это явная проблема безопасности на дорогах. Но вот незадача, у нас Европейский Союз, одна большая семья и запрещать, что есть у соседей при отсутствии границ сомнительная затея. И куда потом девать эти автомобили? Их надо эвакуировать, штрафстоянка, охрана, содержание и в итоге утилизация. Весь банкет за счет налогоплательщиков.

    Такая же ситуация с вейпами, запретами не решить. Купить можно без всякий проблем, только уже не в магазине. Сформировалась онлайн торговля и опять таки у соседей все есть.

    5
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео