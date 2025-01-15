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Rietumu Banka предоставил кредит для развития современного бизнес-центра в Риге 2

Бизнес
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
Rietumu Banka предоставил кредит для развития современного бизнес-центра в Риге
ФОТО: twitter

Rietumu Banka выдал предприятию Ulbrokas Business Park кредит в размере 3,6 миллиона евро для развития современного бизнес-центра Versum в Риге на улице Улброкас.

Ulbrokas Business Park входит в состав эстонской группы Estmak Capital, которая реализует инновационные проекты в сфере недвижимости в Балтии.

В рамках первого этапа проекта Versum уже построены здания общей площадью 8000 кв. м, где разместились первые арендаторы. Второй этап будет завершен в 2025 году — в результате комплекс существенно расширится и станет крупным бизнес-хабом для латвийских предприятий.

«Rietumu Banka поддерживает масштабные инновационные проекты, которые реализуются с учетом стратегии устойчивого развития – когда не только достигаются цели отдельного предприятия, но также совершенствуется городская и бизнес-среда в целом. Важным аспектом является то, что такие высококачественные и комфортабельные комплексы, как Versum, играют существенную роль в создании современной инфраструктуры для развития местного бизнеса и привлечения зарубежных инвесторов», — говорит председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая.

«В общей сложности мы планируем инвестировать в проект Ulbrokas Business Park около 20 миллионов евро. Наша цель — создать полноценную динамичную среду, в которой предприятиям было бы удобно вести свою каждодневную деятельность. Мы рады, что Rietumu Banka оценил качество и потенциал нашей концепции офисно-складского комплекса и поддержал его реализацию», — отмечает исполнительный директор Estmak Capital Татьяна Архипова.

Проект представляет собой многофункциональный объект, позволяющий разместить под одной крышей офисные, торговые и складские помещения. Это эффективное бизнес-решение для арендаторов, обеспечивающее гибкие возможности в соответствии с индивидуальными потребностями.

Выгодное расположение Versum в стремительно развивающемся районе Риги вблизи транспортных магистралей делает бизнес-центр привлекательным для различных компаний — от стартапов до международных корпораций.

Большое значение придается и устойчивому развитию. Здания комплекса относятся к классу А, отвечают требованиям энергоэффективности и имеют международный сертификат BREEAM. На крыше расположены солнечные панели, а на парковке оборудованы зарядные станции для электромобилей, что позволяет использовать энергоресурсы с наименьшим воздействием на окружающую среду.

О Rietumu Banka

Rietumu Banka — крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из крупнейших банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах, как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, в других отраслях.

О Estmak Capital

Для Estmak Capital приоритетами являются инновации и бережное отношение к окружающей среде. Компания реализует проекты, основываясь на передовых решениях в области проектирования и строительства, и создает гармонично интегрированные в окружающую среду коммерческие и жилые объекты, где продумана каждая деталь. Estmak Capital стремится предлагать лучшие решения в сфере недвижимости в странах Балтии и создавать устойчивые долгосрочные ценности для будущего.

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го января

    Видок конечно как у оруэллскокого министерства правды.🤔 Работать туда идти надо исключительно в кандалах и серой робе.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го января

    оруэллскокого-оруэллского (чёрт побери эту клавиатуру мракософта)

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    0

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