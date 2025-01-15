Baltijas balss logotype

Торговцы грозят, что цены на продукты питания еще вырастут из-за... поправок к закону 1

Бизнес
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
Торговцы грозят, что цены на продукты питания еще вырастут из-за... поправок к закону
ФОТО: LETA

Цены на продукты питания вырастут, если будут приняты изменения в законе о запрете недобросовестной торговой практики, заявил исполнительный директор Латвийской ассоциации продовольственных торговцев Норис Крузитис в передаче Латвийского телевидения «Вопрос сегодняшнего дня», пишет ЛЕТА.

Торговцы в настоящее время снижают цену на основные продукты и продают их ниже себестоимости, отметил Крузитис, добавив: если торговую наценку придется уравнять, торговцы не смогут предлагать корзину основных продуктов по нынешним ценам и повысят её стоимость до более высокого уровня.

В свою очередь, председатель правления Федерации продовольственных предприятий Латвии Инара Шуре указала, что со стороны торговцев это «агрессивная политика наценок», и её необходимо устранить, чтобы не создавать недобросовестный бизнес в отношении местных производителей.

Одновременно Шуре указала, что Федерациия продовольственных предприятий Латвии осторожно смотрит на следующие шаги по внесению изменений в закон, так как федерация не видит дополнительных шагов по регулированию свободного рынка.

Крузитис подчеркнул, что данные изменения закона негативно скажутся на средних и малых местных производителях.

«Крупные производители находятся в привилегированном положении, так как эти изменения закона вытесняют средних и малых производителей с рынка торговых сетей», – отметил он.

В то же время Шуре подчеркнула, что в законе есть нюансы, которые необходимо уточнить, но не согласилась с мнением, что изменения выгодны крупным производителям, но невыгодны малым. «Крупные предприятия чувствуют себя увереннее, так как у них есть экспортный сегмент, и они могут позволить себе предъявлять торговцам свои требования», – сказала она.

Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало разработанный Министерством экономики законопроект, направленный на содействие равной конкуренции в розничной торговле продовольственными товарами. Цель законопроекта – обеспечить добросовестную торговую практику и равную конкуренцию на рынке розничной торговли продовольственными товарами, а также сбалансировать сотрудничество в случаях, когда покупатель сельскохозяйственной и продовольственной продукции, обладающий более сильным экономическим положением, использует это положение недобросовестно, нанося ущерб поставщику.

Законопроект предусматривает дополнение перечня недобросовестной торговой практики требованиями равного отношения и недискриминации со стороны покупателя.

Министерство экономики указывает, что включенные в законопроект нормы непосредственно устранят разный подход со стороны покупателей сельскохозяйственной и продовольственной продукции, выражающийся в применении существенно различных условий сотрудничества и торговли, включая наценки, к товарам одного поставщика или группы поставщиков по сравнению с эквивалентными товарами других поставщиков в сопоставимых сделках.

Регулирование обеспечит справедливость и прозрачность в отношениях с поставщиками, снизив риск неравенства или дискриминации, а также улучшив сотрудничество в целом.

Кроме того, предполагается уточнить уже существующие формы недобросовестной торговой практики в отношении односторонних изменений договоров, а также пересмотреть ответственность за нарушение закона.

Перечень недобросовестной торговой практики дополнен предложениями Министерства земледелия, которые включают определение прогноза поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции, запрет на одностороннее применение санкций и установление случаев, в которых они не применяются.

Также предполагается исключить право розничных торговцев сельскохозяйственной и продовольственной продукцией договариваться с производителями или кооперативами производителей об увеличенных сроках расчетов за свежие овощи и ягоды, которые поставляются не менее трех раз в неделю в течение одной календарной недели, если эти сроки превышают 20 дней с момента поставки.

Одновременно за несоблюдение требований закона в дальнейшем Совет по конкуренции будет вправе наложить на покупателя и розничного торговца непродовольственными товарами штраф до 4% от его чистого оборота за последний отчетный год, но не менее 700 евро. Совет по конкуренции сможет снизить общий размер штрафа при наличии смягчающих обстоятельств, например, если участник рынка по своей инициативе предоставил полную и правдивую информацию или доказательства, которые имеют существенное значение для выявления нарушения.

Предполагается, что изменения в размере штрафов вступят в силу 1 июля 2026 года.

О законопроекте еще предстоит принять решение в Сейме.

#торговля #продукты
0
13

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    15-го января

    кто бы сомневался! Если правители к чему либо прикоснутся все идет через ...опу. Может их всех в бессрочный отпуск?

    17
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео