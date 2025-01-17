Baltijas balss logotype

Госдолг почти в половину ВВП: каждый латвиец должен по десять тысяч евро 4

Бизнес
Дата публикации: 17.01.2025
grani.lv
Госдолг почти в половину ВВП: каждый латвиец должен по десять тысяч евро

Госдолг Латвии вырос выше 45% от ВВП, но останавливаться на достигнутом правительство не собирается. Да и не может. Без внешних заимствований нам просто не выжить. Между тем, каждый латвиец уже должен сумму в 9600 евро.

Практически любые финансовые проблемы наши власти давно решают с помощью внешних и внутренних денежных заимствований, с завидным постоянством одалживая миллионы и миллиарды евро. Мы берем займы на обеспечение общих потребностей, покрытие дефицита бюджета, содержание нашего безмерно раздутого госаппарата, а также на обслуживание уже сделанных нами ранее заимствований. Год от года эта сумма растет и, похоже, скоро станет для нас просто неподъемной.

Вот сухие цифры. Если на конец 2024 года наш госдолг составлял 19 миллиардов евро, то к концу этого года Латвия будет должна уже около 20 миллиардов евро. При этом одно только обслуживание госдолга будет обходиться стране в фантастические 507,7 миллионов евро (при правительстве Криштопанса весь наш внешний долг был меньше этой цифры), а в 2026-м – в 604 миллиона. И это не предел. Нам нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие годы расходы на обслуживание долга продолжат расти — по мере наступления сроков погашения и рефинансирования кредитов, взятых в период, когда процентные ставки были близки к нулю.

Чиновники пытаются убедить латвийцев, что это нормально. Мол, в современном мире все страны живут в долг, постоянно его рефинансируют и тут же занимают снова под более выгодную ставку. Они напирают на то, что главное – это позитивный рейтинг государства и Маастрихтские критерии, по которым уровень госдолга не должен превышать 60% ВВП.

Но есть несколько моментов. Первое. Собираемость налогов у нас оставляет желать лучшего, население тает, как и надежды на экономический рост, предпринимательскую активность и стремительное развитие (недаром и без того не особо оптимистические прогнозы то и дело снижают).

Второе. Дефицит нашего госбюджета (который не должен выходить за рамки 3% ВВП), по прогнозам Европейской комиссии, в 2025 и 2026 годах составит 3,2% ВВП, после чего Латвию могут на законном основании заставить снижать аппетиты и больше экономить.

И, наконец, даже в том случае, если произойдет чудо и наша экономика ускорится, жировать и брать в долг в том объеме, как хотелось бы, все равно не получится. Новые правила Евросоюза предусматривают жесткий контроль – на четыре года странам фиксируют их бюджетные расходы. Даже если ВВП растет быстрее ожидаемого, то излишки должны идти не на увеличение расходов, а на погашение госдолга.

А это означает, что на ближайшие три-четыре года латвийцам придется в очередной раз затянуть пояса. Денег на социальные программы, здравоохранение, образование и прочее будет недостаточно. Чтобы заткнуть дыры, у правительства не останется иного выхода, как в очередной раз повысить налоги и попытаться продать с молотка крупные государственные и муниципальные предприятия.

#бюджет #экономика
9
37

Комментарии (4)

  • ФБ
    Фырка Бобров
    17-го января

    Я не кому не чего не должен. Мне эта страна, бесплатно не чего не дала ! Правильно народ делает, что уезжает!

    22
    2
  • MT
    Michael T.
    17-го января

    Суки...!! Когда вводили евро кто, мешал сделать все по нормальному курсу??? Я НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН...Кто принимал решенте пусть своей жопой или почками и отдают....Повторюсь...за что я должен? За то что уровень жизни стал хуже...ты это серьезно??? Вот сами и платите

    23
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го января

    т Сталина и т Берия нужно позвать и полк МВД и поезд в леса Коми

    26
    5
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го января

    Эти тридваразы уже бы до дефолта дорулили давно, если бы не директивы ецб. Впрочем, дорулят, поскольку и ецб такой же, только не настолько оголтелый. Процесс будет более вялотякущим. Почти у каждого политика в декларации доходов уйма долгов и кредитов. Эти твари просто не знают, как жить по средствам. Если что то надо и это не по карману -"а, плевать! залезем в долг, ведь весь мир живёт в кредит. кривая вывезет. не при нашей жизни."

    52
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео