Госдолг почти в половину ВВП: каждый латвиец должен по десять тысяч евро

Госдолг Латвии вырос выше 45% от ВВП, но останавливаться на достигнутом правительство не собирается. Да и не может. Без внешних заимствований нам просто не выжить. Между тем, каждый латвиец уже должен сумму в 9600 евро.

Практически любые финансовые проблемы наши власти давно решают с помощью внешних и внутренних денежных заимствований, с завидным постоянством одалживая миллионы и миллиарды евро. Мы берем займы на обеспечение общих потребностей, покрытие дефицита бюджета, содержание нашего безмерно раздутого госаппарата, а также на обслуживание уже сделанных нами ранее заимствований. Год от года эта сумма растет и, похоже, скоро станет для нас просто неподъемной.

Вот сухие цифры. Если на конец 2024 года наш госдолг составлял 19 миллиардов евро, то к концу этого года Латвия будет должна уже около 20 миллиардов евро. При этом одно только обслуживание госдолга будет обходиться стране в фантастические 507,7 миллионов евро (при правительстве Криштопанса весь наш внешний долг был меньше этой цифры), а в 2026-м – в 604 миллиона. И это не предел. Нам нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие годы расходы на обслуживание долга продолжат расти — по мере наступления сроков погашения и рефинансирования кредитов, взятых в период, когда процентные ставки были близки к нулю.

Чиновники пытаются убедить латвийцев, что это нормально. Мол, в современном мире все страны живут в долг, постоянно его рефинансируют и тут же занимают снова под более выгодную ставку. Они напирают на то, что главное – это позитивный рейтинг государства и Маастрихтские критерии, по которым уровень госдолга не должен превышать 60% ВВП.

Но есть несколько моментов. Первое. Собираемость налогов у нас оставляет желать лучшего, население тает, как и надежды на экономический рост, предпринимательскую активность и стремительное развитие (недаром и без того не особо оптимистические прогнозы то и дело снижают).

Второе. Дефицит нашего госбюджета (который не должен выходить за рамки 3% ВВП), по прогнозам Европейской комиссии, в 2025 и 2026 годах составит 3,2% ВВП, после чего Латвию могут на законном основании заставить снижать аппетиты и больше экономить.

И, наконец, даже в том случае, если произойдет чудо и наша экономика ускорится, жировать и брать в долг в том объеме, как хотелось бы, все равно не получится. Новые правила Евросоюза предусматривают жесткий контроль – на четыре года странам фиксируют их бюджетные расходы. Даже если ВВП растет быстрее ожидаемого, то излишки должны идти не на увеличение расходов, а на погашение госдолга.

А это означает, что на ближайшие три-четыре года латвийцам придется в очередной раз затянуть пояса. Денег на социальные программы, здравоохранение, образование и прочее будет недостаточно. Чтобы заткнуть дыры, у правительства не останется иного выхода, как в очередной раз повысить налоги и попытаться продать с молотка крупные государственные и муниципальные предприятия.