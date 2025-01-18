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В столицах стран Балтии повышаются цены на топливо 1

Бизнес
Дата публикации: 18.01.2025
LETA
В столицах стран Балтии повышаются цены на топливо

На прошедшей рабочей неделе во всех столицах стран Балтии повысились цены на топливо, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, за которым следовала Рига, а затем Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего было в Вильнюсе, за ним следовала Рига, а меньше всего в конце рабочей недели дизельное топливо стоило в Таллине.

В Риге на автозаправке "Circle K" на ул. Краста стоимость бензина 95-й марки за неделю увеличилась на 1,2% - до 1,654 евро за литр, цена дизельного топлива также выросла на 1,2% - в пятницу оно стоило 1,634 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправке "Circle K" на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки за неделю увеличилась на 3,3% - до 1,559 евро за литр. Дизельное топливо в пятницу стоило 1,699 евро за литр, что на 4,3% больше, чем неделю назад.

В Таллинне на заправках "Circle K" стоимость бензина 95-й марки увеличилась на 0,6% - до 1,679 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю выросла на 2,5%, и в пятницу оно стоило 1,609 евро за литр.

Стоимость автогаза в Риге за неделю увеличилась на 1,1% и в пятницу составила 0,935 евро за литр. В Таллинне цена на автогаз повысилась еще больше - на 7,6%, до 0,883 евро за литр. Между тем, в Вильнюсе стоимость автогаза за неделю не изменилась: в пятницу он стоил 0,809 евро за литр.

#топливо
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Комментарии (1)

  • DJ
    Danik Jupiters
    19-го января

    Значит ждём повышения цен на продукты

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