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Вскоре многим жителям Латвии придется покинуть свои нынешние рабочие места 1

Бизнес
Дата публикации: 21.01.2025
BB.LV
Вскоре многим жителям Латвии придется покинуть свои нынешние рабочие места

Основная проблема латвийского рынка труда — дисбаланс между спросом и предложением: в одних сферах наблюдается острая нехватка специалистов, в других — переизбыток. Это приведет к существенным изменениям, которые коснутся многих работающих жителей Латвии. Многим людям в ближайшие годы придется осваивать новые навыки и менять профессию, заявил руководитель компании «Alma Career Latvia» и портала «CV-Online» Айвис Бродиньш в эфире Латвийского радио 4.

Бродиньш отметил, что демографические проблемы и общее старение общества приводят к нехватке рабочей силы в определенных секторах экономики. По данным журналистов, ожидается, что в ближайшие годы наибольший спрос на персонал будет в секторах строительства, здравоохранения, социальных услуг и некоторых бизнес-услуг, таких как гостиничный бизнес.

В свою очередь, наименее востребованными будут работники тех сфер, где в настоящее время активно внедряется робототехника и искусственный интеллект — торговля, транспорт, логистика, а также производства с низкой добавленной стоимостью.

Хотя общий уровень безработицы в Латвии по-прежнему низкий, многие молодые люди не могут найти работу. По мнению Бродининьша, это происходит из-за отсутствия мотивации или неправильного выбора профессии. Область, в которой молодые люди наверняка смогут найти хорошую работу в ближайшие годы, — это STEM (наука, технологии, инженерия, математика). Эти направления, безусловно, будут востребованы.

Исследования показывают, что в течение следующих пяти лет у половины сотрудников изменятся основные навыки. Соответственно, многим придется сменить профессию. Но, по словам Бродиньша, в этом нет ничего плохого: «Различные курсы, обучение, в том числе онлайн, — все это необходимо, чтобы быть конкурентоспособным сегодня. Конечно, у государства есть различные программы переподготовки, но сам работник должен понимать: если он долго не может найти работу или его не устраивает зарплата, то, может быть, стоит сменить квалификацию?»

#работа
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го января

    🙄 Ничего нового. На низкооплачиваемых работников низкой квалификации спрос большой. Ибо горб ломать за полгроша не каждый захочет.

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