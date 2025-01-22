Из-за приближения российских войск в Донецкой области Украины остановило работу шахтоуправление "Покровское". По данным украинского аналитического проекта DeepState, армия РФ уже вошла в села Котлино и Песчаное, вплотную приблизившись к Удачному. Именно вблизи этих населенных пунктов расположены три ствола шахтоуправления, которые используются для доступа к подземным месторождениям. Еще в середине декабря, по данным американской газеты The New York Times, ствол №3 вблизи Песчаного был взорван Вооруженными силами Украины (ВСУ), чтобы предотвратить возможное использование подземных тоннелей российскими войсками. Покровская шахта - единственная в Украине, где добывают коксующийся уголь, необходимый для украинской металлургической отрасли.

Добыча угля в бронежилетах

"Шахтоуправление "Покровское" начало приостанавливать добычу угля в начале 2025 года. Потому что после обстрелов не было электричества. Мы пытались его восстановить, но не удалось. В то же время подходило оккупационное нашествие, поэтому мы решили в конце декабря покинуть площадку. Часть работников выходила только на дежурство для того, чтобы вызвать ГСЧС в случае прилета. В тот же момент из шахтоуправления началась эвакуация оборудования, которая завершилась 16 января", - рассказывает DW Андрей Акулич, генеральный директор компании "Метинвест Покровскуголь", которая принадлежит горно-металлургической группе "Метинвест" и координирует все подразделения угольного производства группы.

Как признает Акулич, работа на шахте в последние месяцы перед остановкой была сложной. "Люди на площадке работали в брониках, касках. Было много вызовов, в основном безопасности и логистических (по каким маршрутам привозить сотрудников и продукцию). Сделали также модульный городок для шахтеров с шелтерами", - говорит он.

За все время полномасштабной войны, отмечает Акулич, пострадало около 390 сотрудников шахты и их родственников, из них более 100 погибли. Эта цифра включает в себя также потери среди мобилизованных в ВСУ. "За время войны численность наших сотрудников сократилась с восьми до двух тысяч, - приводит он данные статистики. - То есть 70 процентов людей уехали". При этом в 2023 и 2024 годах, по его словам, добыча угля сократилась в полтора раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Каждый год шахтоуправление добывало около шести миллионов тонн коксующегося угля, а к 2022 году - порядка семи миллионов тонн. При таких темпах шахтоуправление могло бы работать десятки лет, ведь залежей угля осталось около 170 миллионов тонн, указывает Акулич.

Единственная шахта с коксующимся углем

Коксующийся уголь используется исключительно в металлургической промышленности. Он является сырьем для твердого углеродного продукта - кокса, который служит топливом для производства продукции из железной руды. Более 90 процентов металлургии Украины работает на коксе. Исключением является завод "Интерпайп", который производит сталь из металлолома с помощью электродуговых печей.

Украинские предприятия до войны производили десятки тонн стали, а рекордным был 2008 год с 42 миллионами тонн. После этого был спад из-за экономического кризиса, а оккупация части производственных мощностей в 2014 году сократила производство кардинально - приблизительно до 20 миллионов тонн стали в год. С началом полномасштабного вторжения производство упало примерно до шести миллионов тонн в год. В частности, из-за оккупации двух мариупольских комбинатов и снижения производства комбинатами, которые остаются на неоккупированной территории.

Остановка шахты в Покровске означает, что фактически у Украины больше нет собственного коксующегося угля, отмечает президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. "До 2014 года было много шахт с коксующимся углем, чего полностью хватало для собственных нужд. Но почти все они оказались на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Единственной шахтой с коксующимся углем оставалось шахтоуправление "Покровское". Хотя оно не покрывало все потребности отрасли", - говорит он в разговоре с DW.

Импорт коксующегося угля

Шахтоуправление "Покровское" в последние годы обеспечивало 66 процентов потребностей рынка, поэтому часть угля импортировали, указывает директор информационно-аналитического портала GMK Center Станислав Зинченко. По его данным, за 11 месяцев 2024 года украинские компании импортировали 622 тысяч тонн готового кокса и практически миллион тонн коксующегося угля. Потребление за этот период составило 3,2 миллиона тонн кокса и 3,8 миллиона тонн коксующегося угля. То есть доля импорта - около 20 процентов кокса и 27 процентов коксующегося угля. По сведениям GMK Center, в 2024 году больше всего коксующегося угля компании импортировали из США, Польши и Австралии.

При этом Зинченко подчеркивает, что в 2021 году, когда комбинаты производили более 20 миллионов тонн стали, импорт составил около 11 миллионов тонн коксующегося угля. "Учитывая сокращение производства, сейчас Украине надо в три раза меньше коксующегося угля. То есть физическая возможность импорта коксующегося угля существует", - убежден он.

"Метинвест" уже сообщил, что кокс для производства стали на заводах своих металлургических комбинатов "Каметсталь" и "Запорожсталь" будет привозить из своей же угледобывающей компании United Coal Company в США.

Подорожание себестоимости

Однако импорт приведет к удорожанию себестоимости продукции, указывают собеседники DW. "Цена кокса или коксующегося угля, например, из Австралии добавит 50 долларов на тонне", - отмечает Зинченко.

И это в дополнение к сложному финансовому состоянию комбинатов. По подсчетам GMK Center, в четвертом квартале 2024 года маржа сталелитейного производства в Украине была отрицательной. "То есть компании в четвертом квартале работали в минус из-за низких цен на сталелитейную продукцию в последние полгода. В 2025 году ситуация не улучшится. Главные покупатели украинской стали - страны ЕС, а там наблюдается спад в секторах машиностроения и строительства, которые являются основными потребителями стали", - поясняет Станислав Зинченко.

"Укрметаллургпром" прогнозирует в этом году значительное сокращение производства стали в Украине. "Можем потерять почти половину производства стали, то есть минус 3,5 миллиона тонн. Это потенциально потеря пяти миллиардов долларов валютных поступлений. А если брать со смежными отраслями, уплату налогов, то потери могут достигать до 80 миллиардов гривен", - говорит Александр Каленков.

Потеря коксующегося угля - шанс модернизироваться?

Помочь производителям стали в этой ситуации можно, наведя порядок с тарифами, уверен президент "Укрметаллургпрома". "Тарифы на перевозки "Укрзализныци" выросли в 2,5 раза, затраты на электричество также увеличились более чем в два раза. Это намного дороже, чем в странах ЕС. Сейчас "Укрзализныця" инициировала еще повышение тарифов на 37 процентов", - сетует Каленков.

Призывает не повышать фискальную и тарифную нагрузку для металлургов и Зинченко. "Украинское государство не может поддерживать производителей стали во время войны, но можно хотя бы не повышать тарифы. Также негативно влияет на производителей низкий уровень потребления стали - 3,3 миллиона тонн за 2024 год, - констатирует директор GMK Center. - Надеемся на победу и инвестиции в строительство, реконструкцию, восстановление".