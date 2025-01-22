Baltijas balss logotype

Кокс - всё: что теперь станет с украинской металлургией 1

Бизнес
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
Стратегическая шахта близ Покровска перестала работать.

Стратегическая шахта близ Покровска перестала работать.

Альтернативой является завоз угля или перепрофилирование производства.

Из-за приближения российских войск в Донецкой области Украины остановило работу шахтоуправление "Покровское". По данным украинского аналитического проекта DeepState, армия РФ уже вошла в села Котлино и Песчаное, вплотную приблизившись к Удачному. Именно вблизи этих населенных пунктов расположены три ствола шахтоуправления, которые используются для доступа к подземным месторождениям. Еще в середине декабря, по данным американской газеты The New York Times, ствол №3 вблизи Песчаного был взорван Вооруженными силами Украины (ВСУ), чтобы предотвратить возможное использование подземных тоннелей российскими войсками. Покровская шахта - единственная в Украине, где добывают коксующийся уголь, необходимый для украинской металлургической отрасли.

Добыча угля в бронежилетах

"Шахтоуправление "Покровское" начало приостанавливать добычу угля в начале 2025 года. Потому что после обстрелов не было электричества. Мы пытались его восстановить, но не удалось. В то же время подходило оккупационное нашествие, поэтому мы решили в конце декабря покинуть площадку. Часть работников выходила только на дежурство для того, чтобы вызвать ГСЧС в случае прилета. В тот же момент из шахтоуправления началась эвакуация оборудования, которая завершилась 16 января", - рассказывает DW Андрей Акулич, генеральный директор компании "Метинвест Покровскуголь", которая принадлежит горно-металлургической группе "Метинвест" и координирует все подразделения угольного производства группы.

Как признает Акулич, работа на шахте в последние месяцы перед остановкой была сложной. "Люди на площадке работали в брониках, касках. Было много вызовов, в основном безопасности и логистических (по каким маршрутам привозить сотрудников и продукцию). Сделали также модульный городок для шахтеров с шелтерами", - говорит он.

За все время полномасштабной войны, отмечает Акулич, пострадало около 390 сотрудников шахты и их родственников, из них более 100 погибли. Эта цифра включает в себя также потери среди мобилизованных в ВСУ. "За время войны численность наших сотрудников сократилась с восьми до двух тысяч, - приводит он данные статистики. - То есть 70 процентов людей уехали". При этом в 2023 и 2024 годах, по его словам, добыча угля сократилась в полтора раза по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Каждый год шахтоуправление добывало около шести миллионов тонн коксующегося угля, а к 2022 году - порядка семи миллионов тонн. При таких темпах шахтоуправление могло бы работать десятки лет, ведь залежей угля осталось около 170 миллионов тонн, указывает Акулич.

Единственная шахта с коксующимся углем

Коксующийся уголь используется исключительно в металлургической промышленности. Он является сырьем для твердого углеродного продукта - кокса, который служит топливом для производства продукции из железной руды. Более 90 процентов металлургии Украины работает на коксе. Исключением является завод "Интерпайп", который производит сталь из металлолома с помощью электродуговых печей.

Украинские предприятия до войны производили десятки тонн стали, а рекордным был 2008 год с 42 миллионами тонн. После этого был спад из-за экономического кризиса, а оккупация части производственных мощностей в 2014 году сократила производство кардинально - приблизительно до 20 миллионов тонн стали в год. С началом полномасштабного вторжения производство упало примерно до шести миллионов тонн в год. В частности, из-за оккупации двух мариупольских комбинатов и снижения производства комбинатами, которые остаются на неоккупированной территории.

Остановка шахты в Покровске означает, что фактически у Украины больше нет собственного коксующегося угля, отмечает президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков. "До 2014 года было много шахт с коксующимся углем, чего полностью хватало для собственных нужд. Но почти все они оказались на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Единственной шахтой с коксующимся углем оставалось шахтоуправление "Покровское". Хотя оно не покрывало все потребности отрасли", - говорит он в разговоре с DW.

Импорт коксующегося угля

Шахтоуправление "Покровское" в последние годы обеспечивало 66 процентов потребностей рынка, поэтому часть угля импортировали, указывает директор информационно-аналитического портала GMK Center Станислав Зинченко. По его данным, за 11 месяцев 2024 года украинские компании импортировали 622 тысяч тонн готового кокса и практически миллион тонн коксующегося угля. Потребление за этот период составило 3,2 миллиона тонн кокса и 3,8 миллиона тонн коксующегося угля. То есть доля импорта - около 20 процентов кокса и 27 процентов коксующегося угля. По сведениям GMK Center, в 2024 году больше всего коксующегося угля компании импортировали из США, Польши и Австралии.

При этом Зинченко подчеркивает, что в 2021 году, когда комбинаты производили более 20 миллионов тонн стали, импорт составил около 11 миллионов тонн коксующегося угля. "Учитывая сокращение производства, сейчас Украине надо в три раза меньше коксующегося угля. То есть физическая возможность импорта коксующегося угля существует", - убежден он.

"Метинвест" уже сообщил, что кокс для производства стали на заводах своих металлургических комбинатов "Каметсталь" и "Запорожсталь" будет привозить из своей же угледобывающей компании United Coal Company в США.

Подорожание себестоимости

Однако импорт приведет к удорожанию себестоимости продукции, указывают собеседники DW. "Цена кокса или коксующегося угля, например, из Австралии добавит 50 долларов на тонне", - отмечает Зинченко.

И это в дополнение к сложному финансовому состоянию комбинатов. По подсчетам GMK Center, в четвертом квартале 2024 года маржа сталелитейного производства в Украине была отрицательной. "То есть компании в четвертом квартале работали в минус из-за низких цен на сталелитейную продукцию в последние полгода. В 2025 году ситуация не улучшится. Главные покупатели украинской стали - страны ЕС, а там наблюдается спад в секторах машиностроения и строительства, которые являются основными потребителями стали", - поясняет Станислав Зинченко.

"Укрметаллургпром" прогнозирует в этом году значительное сокращение производства стали в Украине. "Можем потерять почти половину производства стали, то есть минус 3,5 миллиона тонн. Это потенциально потеря пяти миллиардов долларов валютных поступлений. А если брать со смежными отраслями, уплату налогов, то потери могут достигать до 80 миллиардов гривен", - говорит Александр Каленков.

Потеря коксующегося угля - шанс модернизироваться?

Помочь производителям стали в этой ситуации можно, наведя порядок с тарифами, уверен президент "Укрметаллургпрома". "Тарифы на перевозки "Укрзализныци" выросли в 2,5 раза, затраты на электричество также увеличились более чем в два раза. Это намного дороже, чем в странах ЕС. Сейчас "Укрзализныця" инициировала еще повышение тарифов на 37 процентов", - сетует Каленков.

Призывает не повышать фискальную и тарифную нагрузку для металлургов и Зинченко. "Украинское государство не может поддерживать производителей стали во время войны, но можно хотя бы не повышать тарифы. Также негативно влияет на производителей низкий уровень потребления стали - 3,3 миллиона тонн за 2024 год, - констатирует директор GMK Center. - Надеемся на победу и инвестиции в строительство, реконструкцию, восстановление".

13
2

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    Главное чтобы кокс не закончился у вовочки потужного. А остальное хоть пропади.

    5
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео