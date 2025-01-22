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Опасаются войны? Шведы спешат избавиться от леса в приграничной Латгалии 2

Бизнес
Дата публикации: 22.01.2025
grani.lv
Опасаются войны? Шведы спешат избавиться от леса в приграничной Латгалии
ФОТО: Виталий Вавилкин

Новость о том, что крупнейшее объединение лесовладельцев Швеции и лесопромышленная группа Sodra планируют продать свои лесные владения и связанные с ними предприятия в странах Балтии, вызвали в обществе многочисленные дискуссии.

Кто-то считает, что шведские бизнесмены уже получили свою прибыль и не хотят зазря платить налоги: молодой лес-то долго растет. Другие уверены, что шведы что-то знают о ближайшем будущем и не хотят рисковать своим имуществом в случае войны и оккупации территории. Что об этом думает председатель 14-го Сейма Дайга Миериня, у нее спросили в передаче “Ziņu TOP” на TV24, – пишет LA.LV.

На это спикер Сейма ответила: «Ни для кого не секрет, что Россия постоянно угрожает странам Балтии, угрожает Польше. Поэтому мы должны сделать все, чтобы предотвратить такую ситуацию. Что беспокоит самих шведов, я не знаю. Не исключено, что они боятся и беспокоятся. Неслучайно в публичной сфере звучат сообщения о войне в [ближайшие] 4-5 лет. Конечно, все это нужно интерпретировать в контексте той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Но в то же время я думаю, что для нас это возможность вернуть свои земли, территории и леса. Для этого можно использовать различные инструменты, например, создать отдельный фонд, куда каждый гражданин мог бы внести свой вклад, своего рода пассивный взнос. И тогда прибыль будет не сразу, а спустя годы. Именно так поступают шведы. Фондом, например, может управлять Latvijas Valsts meži, у которого огромный опыт в управлении лесами, чтобы это было безопаснее. Я думаю, мы должны искать решения».

Министр земледелия Армандс Краузе (ZZS) тоже ранее написал в Твиттере, что Латвии следует воспользоваться возможностью и купить предлагаемые леса, отметив, что это вопрос национальных интересов и экономической безопасности.

Ранее сообщалось, что Sodra, крупнейшая в Швеции ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа, планирует продать лесные владения и связанные с ними предприятия в странах Балтии и ищет потенциальных заинтересованных лиц, чтобы начать процесс продажи в этом году.

Sodra владеет в общей сложности около 153 000 гектаров земли в Эстонии и Латвии, большая часть которых находится в Латвии.

Оборот Sodra Forest Latvia Ltd, латвийского представителя группы Sodra, специализирующегося на лесном хозяйстве и лесозаготовках, в 2023 году составил 3,887 млн евро, что на 17,3% больше, чем в предыдущем году, однако компания получила убыток в размере 207 084 евро, тогда как годом ранее она получила прибыль. Sodra Forest Latvia была зарегистрирована в 2003 году, ее уставный капитал составляет 106,026 млн евро. Компания полностью принадлежит шведской компании Sodra Skogsagarna ekonomisk forening.

#швеция #бизнес
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го января

    Падажжжите...Что я только что прочитал-"Но в то же время я думаю, что для нас это возможность вернуть свои земли, территории и леса. Для этого можно использовать различные инструменты, например, создать отдельный фонд, куда каждый гражданин мог бы внести свой вклад" . То есть кто то сбарыжил лес шведам, хапнув на кармашек за дозвол (без этого никак). Эти спилили нафиг и теперь хотят свалить, сбарыжив обратно пеньки перепаханые лесотехникой. А эта особа губу катает на народный побор, чтоб выкупить эти пни в зад??? Ну, реально, бизнес по латвийски.

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  • НС
    Николай Семёнов
    23-го января

    Это не шведы хотят избавиться, а воровские шайки в Латвии хотят побыстрее набить свои карманы.

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